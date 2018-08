VIDEO. Hoe Gent alsnog won na omstreden en ultieme beslissing van videoref GVS

19 augustus 2018

Minuut 88 aan de Kehrweg: plots groot tumult. Eupen leek na hard labeur op weg naar een eerste punt van het seizoen, tot Lawrence Visser plots door de videoref naar de zijlijn werd geroepen. Na een grondige analyse van de beelden wees de scheidsrechter naar de stip. Siebe Blondelle was de boosdoener, hij ging te nadrukkelijk aan het truitje van Plastun hangen: penalty. Bij Eupen waren ze in alle staten - let op de woede-uitbarsting van doelman Van Crombrugge - maar Birger Verstraete kende geen genade en legde de 2-3 binnen.