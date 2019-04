VIDEO. Het was van 16 december 2018 geleden, maar Cercle Brugge kan nog winnen Eddy Soetaert

06 april 2019

22u10 3 Excel Moeskroen MOU MOU 2 einde 3 CER CER Cercle Brugge Belgisch voetbal Het was van 16 december 2018 geleden dat Cercle Brugge nog eens won. Cercle-Anderlecht 2-1, weet je nog Hein? Na dertien wedstrijden zonder zege verlieten Gianni Bruno en Co Le Canonnier met winst. Het gevoel was hen haast niet meer bekend.

Drie doelpunten meteen na de pauze nadat de eerste helft het bekijken niet waard was, het was een onvoorzien luxeprobleem. Moeskroen wou in die eerste drie kwartier wel, zo in eigen huis, maar het miste de betere voetballers om wat te versieren. Geen Awoniyi, Benson of Leye en ook geen Amallah die al met zijn toekomstige club Standard in het hoofd zit.

Het eerste noemenswaardige feit viel – vroeg in de tweede helft - uiteindelijk uit de lucht. Een bal landde immers letterlijk vanuit de lucht op de arm van Bongiovanni, volgens de nieuwe richtlijnen goed voor een strafschop. Marko Bakic is een uitstekende schutter, Paul Nardi bleek niet voor het eerst een uitstekende doelman. De Cercle-doelman koos de goede hoek.

Twee minuten later stond Moeskroen dan toch voor dankzij wat meeval in het schot van Pierrot. Hij nam de bal in één tijd op de slof, raakte die niet zo best maar op die manier ging die in een wijde boog achter Nardi tegen het net.

Het schudde Cercle dat er voor de pauze compleet niets van bakte, in één keer wakker. Hazard zette een ren op maar besloot van dichtbij tegen de doelman en Bongiovanni trapte buiten het bereik van Butez tegen de kruising. Binnen de kortste keren stonden de bezoekers dan ook op 1-1 toen Delacourt een vrijschop hard inkopte en Butez – in de fout toch wel – de bal loste. Die rolde zo naar de doellijn toe waar Bruno hem nog even beroerde. Goed voor zijn tiende goal van het seizoen.

Zijn eerste doelpunt van het seizoen scoorde Naomichi Ueda even later. Hij kopte een hoekschop van Mercier simpel binnen. Het was van de Brugse derby geleden dat de Japanner er nog bij mocht; toen was hij behoorlijk door de mand gevallen.

Gianni Bruno zette ook nog zijn elfde op het lijstje: een strafschop na een stevige fout van Kuzmanovic op Marega. En dan te weten dat Bruno normaliter op de bank moest zitten, maar omdat Traoré uitviel tijdens de opwarming, mocht hij er toch bij. En Kuzmanovic: die kreeg uiteindelijk nog zijn kleine revanche met een late tegentreffer. Zo worden de kleine verhalen geschreven en de volgende dag alweer vergeten.