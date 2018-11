VIDEO. Het Solliedeffect: weergaloze streep Marecek effent pad naar Lokerse zege tegen Eupen Michaël Vergauwen

04 november 2018

21u50 3 KSC Lokeren LOK LOK 2 einde 0 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Van een schokeffect gesproken. Twee trainingen en 11 minuten tegen Eupen: meer had Trond Sollied niet nodig om Sporting Lokeren nieuw leven in te blazen. Weg is de rode lantaarn.

Tien minuten ver in Lokeren-Eupen stond de thuisploeg al op 1-0. Een streep, vlak na de bots genomen, los in de winkelhaak. Met stip op 1 in doelpunt van het jaar bij Lokeren. Een pareltje, getekend Lukas Marecek. Hocus pocus. Nog geen minuut later: 2-0 zowaar. Hupperts mikte eerst nog op Van Crombrugge, Miric was goed gevolgd en schoof binnen. Simsalabim. Trond de tovenaar. Met welke spreuk hij Blondelle en Bushiri bezweerde, weten we niet, maar wat het Eupen-duo daar uitvoerde, was lachen en huilen tegelijk. Laat dat op de laatste speeldag gebeuren, en iedereen stelt zich vragen.

Trond Sollied – heel de match knus op de bank, twee toverstaffen in de hand – zag het graag gebeuren. Zo snel een dubbele voorsprong: exact wat een nieuwe trainer én een club in nood kan gebruiken. De Noor koos voor dezelfde elf jongens die eerder een punt pakten op Anderlecht, wat doet vermoeden dat hij ook in het Astridpark al de pionnetjes koos. Meest opvallende vaststelling en verandering in vergelijking met het Lokeren onder Peter Maes: de centrale driehoek op het middenveld. Waar Maes Joher steevast als centrale verdediger gebruikte, laat Sollied de Senegalees een rijtje hoger voetballen. Met succes. Het samenspel met Overmeire en Marecek werkte aardig.

14de

Lokeren hield, het moet gezegd, een zwak Eupen makkelijk af. Applaus tijdens de rust op Daknam: dat was lang geleden. De handen gingen terecht op elkaar. Lokeren scoorde tot voor vanavond slechts 3 goals dit seizoen voor rust, ’t was dan ook de eerste keer dat dit 2 keer lukte. Niet slecht voor de slechtste aanval van eerste klasse. Een weinig benijdenswaardige trofee die Lokeren – samen met de rode lantaarn – doorgeeft aan Zulte Waregem.

Na rust had Lokeren nog voldoende kansen om de score verder uit te diepen, maar scoren lukte niet meer. Hoefde ook niet, want ook een ontstellend zwak Eupen slaagde daar niet in. En zo pakten de Waaslanders hun vierde clean sheet van het seizoen. Veel belangrijker echter: Lokeren weet voor het eerst sinds 1 september, toen thuis tegen Waasland-Beveren, nog eens te winnen. Een driepunter die er meteen voor zorgt dat Lokeren over Zulte Waregem en Moeskroen naar de 14de plek wipt. Abracadabra.

Lambrecht trakteert

Roger Lambrecht die iets gratis en voor niets weggeeft? Het gebeurt niet elke dag. De Lokeren-voorzitter was echter zo in de wolken met de zege tegen Eupen, dat hij besloot om de trouwe Lokeren-fan te trakteren. Fans die volgend weekend met een bus van een van de supporterclubs de verplaatsing meemaken, zien hun ticket betaald door Lambrecht.