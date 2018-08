VIDEO. Het geheime wapen Malinovskyi: Genk-speler jaagt vrije trap heerlijk tegen de touwen MDB

05 augustus 2018

Als het bij Racing Genk voetballend over de grond niet lukt, dan kunnen ze altijd nog terugvallen op hun geheim wapen: Ruslan Malinovskyi. De 25-jarige Oekraïner liet tegen STVV nog maar eens zien dat hij flink wat buskruit in zijn linkerbeen heeft zitten. Vier vrije trappen nam de middenvelder voor zijn rekening. Telkens was het alarmfase rood voor doelman Kenny Steppe.

Bij zijn derde poging knalde Malinovskyi het leer enig mooi in doel en dat aan 111 km/u. Steppe had er absoluut geen verhaal tegen. Een doelpunt om van te likkebaarden.

De eerste zag de speler van Racing Genk via de vingertoppen van Steppe uit elkaar spatten op de dwarsligger. Een minuut later krulde hij het leer maar net naast.

Na de 1-1 van de Japanner Endo wilde Malinovskyi zijn kunstje nog maar eens overdoen. Nu lag Steppe nog maar eens in de weg. De doelman van Sint-Truiden tikte de nieuwe streep van onder de lat. Hoe heerlijk de treffer van Malinovskyi ook was, de drie punten leverde het Genk niet op.