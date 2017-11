VIDEO - Het briefje van Hein voor Chipciu: "Want als je roept, gaat er al eens iets verloren" Mathieu Goedefroy

Tactische richtlijnen per brief. Alexandru Chipciu kreeg ze vanavond bij Anderlecht van zijn coach Hein Vanhaezebrouck, die het kattenbelletje via Obradovic liet doorgeven. Niks nieuws, maar wel opvallend in een topper als vandaag. "Het was de meest eenvoudige en meest duidelijke manier om mijn richtlijnen door te geven", aldus Hein na afloop tegen onze videoman. "Als je moet beginnen roepen in zo'n wedstrijd, gaat er al eens iets verloren... Nu wist iedereen exact wie hij moest dekken."