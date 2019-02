VIDEO. Herrezen AA Gent stuurt slap Standard wandelen en blijft na twee goals in vier minuten meestrijden voor play-off 1

23u00 3 KAA Gent GNT GNT 2 einde 1 STA STA Standard Jupiler Pro League Op het moment van de waarheid veerde AA Gent recht. De Buffalo’s boekten in eigen huis na een 0 op 6 een verdiende zege tegen Standard: 2-1. Sorloth en Bronn verzorgden op vier minuten tijd de twee Gentse doelpunten, de aansluitingstreffer van Emond kwam te laat. Gent blijft dankzij de overwinning meestrijden voor een plek in play-off 1, Standard laat het na om zich naast Club Brugge te hijsen op stek twee.

Nul op negen buitenshuis tegen de andere ploegen van de G5. De statistieken spraken voor de match in de Ghelamco Arena niet in het voordeel van Standard. Één helft weggespeeld in Brugge, in de slotfase verloren op Anderlecht, grotendeels gedomineerd door Racing Genk. Preud’homme hoopte dat zijn ploeg daaruit geleerd had. Gent speelde na een 0 op 6 tegen Moeskroen en Waasland-Beveren een ‘do or die-match’. Om nog een kans te maken op play-off 1, moest het winnen.

De Rouches begonnen slap aan de match. Veelvuldig dom balverlies, niet stevig genoeg in de duels, slechte passes. Geen enkele uitgespeelde kans voor de rust - een schot van Carcela was het enige Standard-gevaar. Marin: een schim Cimirot: slordig Carcela: nonchalant Emond: onzichtbaar Lestienne: onvoldoende. Enzovoort. De Rouches waren zichzelf niet. Bij Gent was er wel schwung én wil.

Afwezig

Ochoa hield de bezoekers lange tijd in de wedstrijd. Eerst ging hij goed in de voeten van Sørloth, later was hij in een één tegen één te sterk voor David en opnieuw Sørloth geraakte een tweede keer niet voorbij Ochoa. De machteloosheid stond op zijn gezicht te lezen. Het is niet dat AA Gent zó indrukwekkend voetbalde, het was vooral een ondermaats Standard. Afwezige Rouches.

Vijf minuten voor rust was Ochoa dan toch geklopt. Na een snelle tegenaanval belandde de bal bij Sørloth. Geen verdediger in de buurt, de Noor trapte overhoeks binnen. Meer dan verdiend. Vlak voor de rust was de wedstrijd dan helemaal gespeeld. Een vrije trap van Dompé werd verlengd door een Standard-verdediger, Bronn kopte vrijstaand binnen. Yaremchuk had de slechte prestatie van de bezoekers nog meer in de verf kunnen zetten, maar hij kopte binnen bereik van Ochoa.

Buitenspel

Veel beterschap was er in de tweede helft niet voor de Luikse fans. Standard probeerde wel, maar kreeg amper een uitgespeelde kans bij mekaar gevoetbald. Één keer gebeurde dat wel. Carcela trapte op doel, Kaminski redde en Emond tikte de bal binnen. De aanvaller deed dat echter vanuit een buitenspelpositie. Aan de overkant haalde Ochoa nog een knal van Vadis weg van onder de lat.

Wat volgde (en voorafging) kwam nog niet in de buurt van het Standard dat we zagen in de tweede helft tegen Anderlecht of zelfs vorige week tegen Lokeren. De aansluitingstreffer van Emond was er eentje voor de statistieken.

Hoe kan een ploeg die zó goed kan voetballen, zo matig voor de dag komen? Is het nonchalance? Onderschatting van de tegenstander? Of is het toch psychologisch? Op Sclessin vooruitgestuwd door het publiek, daarbuiten al te vaak de middelmaat. Al zeker tegen de andere G5-ploegen. Nul op negen is nu nul op twaalf. Er zal toch íets moet veranderen in play-off 1. En Gent? Dat strijdt opnieuw voor play-off 1.

