VIDEO. Herfstkampioen Genk raakt niet voorbij Moeskroen, maar vestigt met ongeslagen heenronde wel clubrecord Manu Henry

11 november 2018

21u51 0 Excel Moeskroen MOU MOU 0 einde 0 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Herfstkampioen Racing Genk raakte vanavond niet voorbij een stug Moeskroen (0-0), maar sluit de heenronde wel af als ongeslagen competitieleider. Het rapport: tien zeges, vijf gelijke spelen, nul nederlagen. Kan je mee thuiskomen. De troepen van Clement tellen nu vier punten meer dan eerste achtervolgers Club Brugge en Antwerp.

De titel van herfstkampioen verworven ze al. Op Le Canonnier wou Genk ook een nieuw clubrecord vestigen: voor het eerst de heenronde afsluiten zonder nederlaag. Iets waarmee Clement zijn team triggerde, maar een ‘walk in the park’ werd het niet vanavond. Genk, met Trossard nog startend vanop de bank, had het lastig met de hoge pressing van Moeskroen. De opbouw van achteruit verliep vaak te slordig, waardoor l’Excel voor rust enkele prima kansen versierde. Gelukkig voor de bezoekers hield Vukovic Pierrot en Olinga van de openingsgoal. Genk trok met 68% balbezit de kleedkamers in, maar kon dat overwicht niet verzilveren in goals. Malinovskyi trof met een pegel vanop afstand -zijn handelsmerk- de kruising. Vijf minuten voor rust ranselde Butez een nieuwe loeier van de Oekraïnse linkspoot uit zijn kooi.

Linke boel dus voor de competitieleider met de 0-0-stand. Want ook na rust loerde Moeskroen voortdurend op Genks balverlies. De Limburgers begonnen wel gretiger – invaller Uronen en Ndongala trapten voorlangs. Aan de overzijde strafte Olinga zwak uitverdedigen van Dewaest niet af, terwijl Aidoo ei zo na zijn eigen doelman verschalkte. Clement haalde opgelucht adem. Nadien verwaterde het spel wat. Moeskroen was al lang blij met dat ene punt, bij Genk ontbrak scherpte - niet verwonderlijk gezien het drukke programma. Goals bleven dus achterwege in Henegouwen: 0-0. Genk trekt de interlandbreak in met 35/45, Moeskroen sprokkelt een onverhoopt -maar belangrijk- punt in de degradatiestrijd.

