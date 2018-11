VIDEO. Hein met lof voor supertalent Doku, “maar we blijven in onze eigen voet schieten” Mathieu Goedefroy

25 november 2018

Hij hinkte op twee gedachten, Hein Vanhaezebrouck, na de 4-2-nederlaag op het veld van STVV. Aan de ene kant was de Anderlechtcoach in zijn nopjes met de prestaties van de jonkies die hij een kans had gegeven - “chapeau voor Doku”, maar aan de andere kant was er teleurstelling omwille van het resultaat. “We schieten nòg maar eens in onze eigen voet.”