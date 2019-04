VIDEO. Harbaoui redt puntje, maar Essevee was bij Cercle vooral lusteloos, ongevaarlijk en is weggespeeld Jonas Van De Veire

02 april 2019

22u58 0 Cercle Brugge CER CER 3 einde 3 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Het is ploeteren voor Zulte Waregem. In minuut 94 redde Hamdi Harbaoui een puntje tegen Cercle. Dat was zelfs een te grote beloning.

Zelfs voor een match in play-off 2 was het dramatisch. Essevee in drie woorden: lusteloos, ongevaarlijk en weggespeeld. Tegen Cercle Brugge godbetert - al twaalf matchen zonder zege. Wat een verschil met vorig jaar toen de fusieclub nog voorbij de tegenstand denderde. Nu kon bijvoorbeeld Theo Bongonda niet wegsteken dat hij aftelt naar zijn toptransfer. Mannen als Damien Marcq, Florian Tardieu en Mikael Soisalo lieten na om zich te tonen.

Dat deed Cercle voor het eerst sinds lang wél. Brunu trof al snel de lat, in minuut twaalf mikte Mercier de openingstreffer vanuit een vrijschop in doel (1-0). Gelukkig was er nadien Eike Bansen. Het enige lichtpunt bij Zulte Waregem bij zijn debuut. De 21-jarige Duitse doelman speelde ooit voor 35.000 fans de bekerfinale onder 19 met Dortmund, maar toonde zich minstens even gretig in een leeg Jan Breydel. Onder meer bij pogingen van Hazard en Bruno onderscheidde hij zich. Dát is pas je kans grijpen in play-off 2. Had ze allemaal maar dezelfde drive...

Ondanks de slappe prestatie kwam Essevee toch op voorsprong, via twee hoekschoppen in tien minuten. Net voor het halfuur zorgde De fauw voor de gelijkmaker. Tien minuten later kopte Pletinckx - naast Bansen de enige op niveau - de 1-2 uit een onterechte corner voorbij een slecht uitgekomen Nardi. Ook die gevleide voorpsprong kon Zulte Waregem niet prikkelen. Na rust kelderde het niveau verder. Bansen hield eerst Tormin nog van de 2-2, maar was kansloos op een afgeweken bal van Delacourt op Bjørdal (3-2). In de slotminuut kreeg Cercle na hands van Walsh - op aangeven van de VAR - nog een strafschop. Gakpé zette die feilloos om, maar aan de overkant zorgde de ingevallen Harbaoui nog voor de 3-3. Veel helpt dat Zulte Waregem niet: het moet achtervolgen op Kortrijk en Union. Met de huidige motivatie lijkt dat een onbegonnen jacht.