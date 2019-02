VIDEO. Hairemans neemt alle twijfels weg: play-off 1 komt weer wat dichter voor Great Old SJH

02 februari 2019

23u00 6 KV Oostende KVO KVO 0 einde 2 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Het kostte meer moeite dan nodig, maar Antwerp heeft op het veld van Oostende weer een stap richting play-off 1 gezet. Een vroege goal van Rodrigues zette de Great Old goed op weg, maar het vergat zijn voorsprong te vergroten. Na rust ontsnapte het nog toen Oostende tot twee keer toe de lat trof. Hairemans nam in blessuretijd alle twijfels weg met de 0-2.

Enkel Antwerp dat de klok sloeg in die eerste 45 minuten. De Great Old dreigde een eerste keer via Owusu die nog te mak op Dutoit besloot. Toch klom het stamnummer 1 nog voor de vijfde minuut was weggetikt op voorsprong. Buta met de goede voorzet en Rodrigues kopte al duikend binnen. Diezelfde Rodrigues kon nog geen minuut later alweer uithalen en Dutoit had de nodige moeite met zijn schot. Ook Buta vuurde zelf een keer naar doel, maar zijn poging ging naast. Kleine belegering op de kooi van de Fransman. Antwerp bleef de aanvalsklok luiden. Dutoit moest met de voet redden op een kopbal van Bolingi en Rodrigues besloot te zwak in de herneming. De Portugees was zonder meer de gevaarlijkste man. De vervanger van de geschorste Lamkel Zé trapte op een lage voorzet van Jukleröd nog een keertje naast. Al zal Bölöni zich ongetwijfeld druk gemaakt hebben over de manier waarop Antwerp met zijn kansen omsprong.

Oostende liet zich al te makkelijk achteruit drummen. De bekerklap van eerder deze week leek nog op de maag te liggen bij de Kustboys. In die eerste helft ging er lang geen enkele dreiging van de thuisploeg uit. Refaelov kwam met een laag afstandsschot nog dichtbij een tweede treffer voor Antwerp. De Versluys Arena kon het allemaal maar matig appreciëren. Pas toen KVO in de laatste minuut van de eerste helft twee corners kon versieren, weerklonk er wat cynisch applaus. Vlak voor affluiten kon Vanlerberghe toch nog vrij koppen, maar Bolat was attent. De tweede helft begon met een ongevaarlijke kopbal van De Bock en aan de overkant Bolingi die voor een leeg doel zijn poging compleet miste. Antwerp liet het nog maar eens na om zijn voorsprong te verdubbelen en hield Oostende zelf in leven.

Oostende leek er in de tweede helft door te komen. Met de wind in de rug kwam het beter voor de dag, maar Antwerp hield wel de controle over de partij. Het leek enkel zichzelf nog in de problemen te kunnen gaan brengen. Bolat verkeek zich even op een afgeblokt schot van Canesin dat hoog de lucht in ging, maar wist zich te herstellen. Na een overtreding van Van Damme dook Bolat een vrije trap van De Bock onder de lat uit. Plots werd het toch warm in de zestien van Antwerp. Uit de hoekschop kopte Milovic tegen de dwarsligger. Bölöni en co ontsnapten. Aan de overkant liet Rodrigues opnieuw de kans op de 0-2 liggen. Faes blokte goed af. Verheyen probeerde met Sakala en Coopman wat meer drang naar voor te brengen. Oostende kwam wel, maar botste op een stugge verdediging. Toch kwamen de bezoekers weer goed weg toen een afstandsschot van Coopman via de dwarsligger in doeltrap ging. De Great Old bleef met vuur spelen. Ook Lombaerts en Guri kregen nog een dubbele kans, maar Bolat stond weer pal en hield zijn netten schoon. Uiteindelijk was het invaller Hairemans - deze week nog ei zo na naar STVV getransfereerd - die de 0-2 tegen de netten joeg en zo toch voor zekerheid zorgde. Dankzij zijn achtste uitzege van het seizoen wipt Antwerp minstens tot morgen over Club Brugge naar de tweede plek én zet het eerste achtervolger Standard op vijf punten. Oostende dreigt na vanavond voorlaatste te worden als Waasland-Beveren punten pakt tegen Genk.

