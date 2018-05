VIDEO: Had ref Van Driessche de goal van Vossen moeten afkeuren? "De scheidsrechter heeft gewoon gelijk", aldus Vormer Redactie

13 mei 2018

13 mei 2018

Opschudding in minuut 42 op Sclessin. Vossen scoort op aangeven van Vormer de gelijkmaker, ref Van Driessche keurt de 1-1 in eerste instantie goed, maar gaat dan op verzoek van de videoref (VAR) kijken naar de beelden. Wat betekent dat die laatste een 'clear error' ziet in de beslissing van Van Driessche om het doelpunt van Vossen te valideren. Na het bekijken van de beelden blijft Van Driessche bij zijn beslissing. Hij oordeelt dat Vormer geen bewust handspel begaat.

"Ik kan er gewoon niets aan doen", vertrelde Vormer na de wedstrijd. "Ik doe een tackle en had mijn ogen dicht tijdens die fase. Ik ga gewoon door. De scheidsrecher heeft gewoon gelijk in mijn ogen. Ik vind dat hij een goede keuze heeft gemaakt."

De analisten in de studio van Play Sport hadden er alvast hun mening over. "Het is duidelijk dat Vormer de bal via de hand meekrijgt in de loop", aldus Geert De Vlieger. "Het reglement zegt dat er een vrijwillige beweging met de arm richting de bal moet zijn. Van Driessche redeneerde dus dat Vormer in het duel, zeer dicht bij de bal, hem sowieso tegen de arm zou gekregen hebben."

Jan Mulder zag het anders: "Dit is hands. Zo beoordelen mijn ogen het. En ik heb hele goeie ogen."

Marc Degryse deelde de mening van Mulder. "Ik vind het ook een handsbal. In de glijbeweging gaat hij met de hand naar de bal. De scheidsrechter interpreteert blijkbaar dat het onbewust was. Maar volgens de videoref was het wel een bewuste fout. Er staan bijgevolg twee mensen lijnrecht tegenover elkaar. Oplossing: de scheids beslist."