VIDEO: Had Kortrijk in de toegevoegde tijd nog een strafschop moeten krijgen voor handspel van Denswil? TLB

03 maart 2018

23u00

Bron: Eigen berichtgeving 0

Club ontsnapte aan nieuw puntenverlies tegen KV Kortrijk. Maar de situatie had er toch anders kunnen uitzien. In de toegevoegde tijd wilden de bezoekers immers nog een strafschop na handspel van Denswil. De Nederlandse verdediger kreeg een pegel van de ingevallen Chevalier tegen de arm. Hadden de 'Kerels' hier een elfmeter verdiend?

Dat zou dan de tweede strafschop voor Kortrijk betekend hebben. Kortrijk scoorde de 1-1 immers ook vanaf elf meter. Mechele had Ajagun gehaakt in het strafschopgebied, al was ook die penalty volgens sommigen niet helemaal terecht.

Mechele geeft fout toe: “Het was penalty”

Een eventuele strafschop voor Chevalier had al de tweede elfmeter van de avond voor KVK betekend. Jan Breydel schreeuwde moord en brand toen scheidsrechter Smet naar de stip wees, maar Brandon Mechele was na de lichte penaltyfout op Ajagun eerlijk. “Ik heb hem wel geraakt”, aldus de verdediger. “Ik raak hem wel, maar blijkbaar viel hij heel laat. Maar bon, ik heb hem geraakt.” Chevalier verdiende dan weer geen strafschop, oordeelde Mechele. “De bal werd van dichtbij tegen hem aangeschoten. Geen strafschop dus.”