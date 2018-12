VIDEO. Had de elleboogstoot van Bolat rood verdiend? “Wel strafschop, maar totaal niet mijn bedoeling”, reageerde de doelman DMM

02 december 2018

09u30 1

Opvallend wedstrijdbegin in het duel tussen Antwerp en Sint-Truiden. Na iets meer dan vijf minuten wedstrijd plukte thuisdoelman Sinan Bolat een corner van STVV. Bij de snelle herneming vond de doelman De Sart op zijn weg waarna hij de STVV-middenvelder prompt bedacht met een elleboog. Scheidsrechter Bert Put wees meer dan terecht naar de stip en duwde Bolat een geel karton onder zijn neus. Of had een rode kaart hier ook wel gekund?

“Het was totaal niet mijn bedoeling”, vertelde Bolat na de wedstrijd aan Radio 1. “Ik heb de beelden gezien in de kleedkamer en ik vind het duidelijk penalty. Mijn intentie was absoluut niet om de speler te raken. De scheidsrechter heeft daar dan ook de juiste beslissing genomen. De Sart probeerde me te beletten om een snelle tegenaanval op te zetten en dat wilde ik hem ook beletten. Ik raakte hem daarbij per ongeluk in zijn gezicht. Nogmaals, niet met opzet.”

Antwerp stelt gelijk na onbestrafte fout op Bezus

STVV mocht zich even later helemaal benadeeld voelen. Antwerp scoorde net na het kwartier de gelijkmaker. Jukleröd bracht voor maar de bal week af via Tomiyasu en viel achter de kansloze Steppe in doel. Alleen had de scheidsrechter opnieuw de ogen dichtgedaan voor een overduidelijke duwfout van Lamkel Zé op Bezus. Toch mocht het spel door en scoorde Antwerp de gelijkmaker. Brys wist even niet meer waar hij het had aan de zijlijn. Kijk andermaal opnieuw en oordeel zelf.