VIDEO: Had Anderlecht hier een penalty verdiend? Redactie

10 februari 2018

23u00 1

Neen, Anderlecht is nog steeds niet genezen. De troepen van Hein Vanhaezebrouck stonden al na een kwartier met 2-0 in het krijt op het veld van Oostende. Meteen ook de eindstand. Na de dramatische eerste helft greep Vanhaezebrouck in bij de rust: Chipciu eruit, Teodorczyk erin. Die laatste liet zich meteen na de koffie opmerken en ging na contact met Antonio Milić neer in de zestien. Geen strafschop, oordeelde scheidsrechter Alexandre Boucaut. Juiste beslissing?