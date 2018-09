VIDEO. Gert Verheyen haalt zijn gram: invaller Zivkovic bezorgt KV Oostende de zege tegen Eupen Tomas Taecke

22 september 2018

21u47 3 KAS Eupen EUP EUP 1 einde 2 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League ’t Was een dubbeltje op zijn kant, maar uiteindelijk heeft KV Oostende een tweede hardbevochten uitzege geboekt. Invaller Zivkovic bezorgde de kustploeg de volle buit tegen Eupen, dat opnieuw weet wat verliezen is.

De matchvoorbereiding was op zijn zachtst gezegd niet ideaal voor KV Oostende. Enkele uren voor de wedstrijd bleek dat Sander Coopman nog niet geregistreerd was als KVO-speler - en dus niet speelgerechtigd was voor de match in Eupen. De middenvelder trok dan maar meteen naar huis nadat hij één dag eerder op de bus was gestapt voor de afzondering. Verder haakte De Bock in laatste instantie geblesseerd af en kreeg Boonen zijn eerste basisplaats in steun van diepe spits Sakala, die voor de tweede keer mocht starten. Voor Lombaerts was er na een dispuut met Verheyen geen plaats in de selectie. Bij Eupen kon Makelele nog geen beroep doen op Keita en Essende en begon Blondelle opnieuw op de bank.

De club uit de Oostkantons begon met vertrouwen aan de wedstrijd na de 7 op 9 tegen Moeskroen, Standard en Waasland-Beveren. Toch was de eerste dreiging voor Oostende. Boonen stuurde Sakala goed diep, maar Van Crombrugge reageerde alert op diens poging. In de tiende minuut was Eupen dichter bij de openingstreffer. Doelman Ondoa loste een harde knal van Milicevic, maar herstelde zijn fout door de aanstormende Pollet in extremis van een goal te houden. Na slordig intrappen van Van Crombrugge mocht Sakala alleen op de doelman afgaan. De Zambiaan behield het overzicht en duwde Oostende nog voor het kwartier op voorsprong.

Met die voorsprong op zak voetbalde KV Oostende lange tijd bevrijd, al leek Eupen hen ook geen strobreed in de weg te leggen. Dat veranderde voorbij het halfuur, toen de thuisploeg zonder gevaarlijk te zijn het evenwicht een beetje herstelde. Voor de rust viel er evenwel geen kans meer te noteren.

Makalele greep in: een zwakke Fall en Pollet moesten plaatsruimen voor Toyokawa en Lazare, wat meteen voor meer schwung zorgde. Eupen dicteerde de wet, maar het was Gnaka die aan de overzijde maar nipt kon beletten dat Sakala de match aan de tweede paal in een beslissende plooi kopte. Eupen kreeg vlak voor het uur wat het stilaan verdiende. Garcia mikte een vrijschop in de rechterbenedenhoek, Ondoa kwam flink te laat. Lang hoefde KVO evenwel niet te treuren. Kort na de gelijkmaker schoot de ingevallen Zivkovic de bal staalhard in de verste kruising en bezorgde hij zijn team met zijn eerste van het seizoen de nieuwe voorsprong.

Na een saaie eerste helft was de tweede best opwindend. D’Hondt gaf na lang twijfelen geen strafschop na al dan niet handspel van Vandendriessche, Toyokawa miste kort daarna van dichtbij dé kans op de gelijkmaker. Aan de overkant ging de kopbal van Zivkovic maar net naast. In de slotfase zette Eupen nog alles op alles, maar een vierde puntengewin op rij zat er niet meer in. KVO klimt na de tweede uitzege dit seizoen naar tijdelijk naar de zesde plaats in het klassement.