VIDEO. Gent buigt achterstand om in zege tegen Lokeren dankzij David en gouden wissel Vanderhaeghe Rudy Nuyens

26 augustus 2018

23u00 29 KAA Gent GNT GNT 2 einde 1 LOK LOK KSC Lokeren Jupiler Pro League AA Gent heeft zijn derde opeenvolgende competitiezege op zak, maar dat heeft alle moeite van de wereld gekost. Het spel van de Buffalo’s leek een uur lang nergens op. Pas na een knullige tegengoal schoten zij wakker.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Met een schamele 1 op 12 besloot Peter Maes om het in de Ghelamco Arena zonder spits te proberen. Saroka bleef op de bank, De Ridder en Hupperts mochten proberen om vooraan iets teweeg te brengen. Cevallos mocht hen bedienen met drie controleurs in zijn rug.

Yves Vanderhaeghe roteerde in het vooruitzicht van de terugmatch tegen Bordeaux. Kalinic werd gespaard ten voordele van Thoelen, Limbombe mocht starten in plaats van Dompé en in de spits kreeg Jonathan David zijn eerste basisplaats. Hij kreeg de stek van Awoniyi, die de laatste twee wedstrijden te weinig niveau haalde. Als vervanger van de geschorste Odjidja mocht Dejaegere op het middenveld mee de lijnen uitzetten.

Het kan niet alleen aan die wissels gelegen hebben, maar Gent presteerde ondermaats. Eén keer waren de Buffalo’s voor de rust gevaarlijk, helemaal in het begin van de partij. De Wolf kreeg toen geen grip op een vrijschop van Verstraete. Dejaegere mikte de rebound in het zijnet, teveel gehinderd door een in de weg lopende Chakvetadze. Kort voor rust was er nog een vluchtschot van Chakvetadze voorlangs, maar dat was het wat een amechtig Gent betrof.

Dan was Lokeren op de counter gevaarlijker. Thoelen moest stevig tussenkomen om De Ridder het scoren te beletten. De Gentse doelman redde ook op een uithaal van Cevallos en kwam uitstekend uit toen Hupperts alleen weg was. Na de rust probeerde Gent wel meer druk te zetten, maar meer dan wat ongevaarlijke kopballen van Plastun uit corners leverde dat niet op.

Om het allemaal nog wat erger te maken, deden de Buffalo’s zichzelf nog eens de das om ook. Asare legde de bal zomaar - nu ja, met een hak achter het steunbeen – panklaar voor Cevallos, die het geschenk in dank afnam.

Gent schrok eindelijk wakker. Chakvetadze kon aanleggen op aangeven van David, maar zijn uithaal strandde op de vuisten van De Wolf. Awoniyi kreeg een kans aangereikt door Dompé, maar hij miste zijn kopbal compleet. Dejaegere trof de paal, met assistentie van een paar Lokerse benen. Gent kwam toch langszij, toen Jonathan David met zijn vierde van het seizoen een voorzet van Dompé verzilverde. Awoniyi kwam twee keer dicht bij de 2-1, maar De Wolf redde eerst knap en werd daarna gered door de deklat. De winning-goal kwam er uiteindelijk toch. Van de voet van invaller Giorgi Kvilitaia nog wel, die met zijn eerste baltoets voor AA Gent de overwinning bezegelde.