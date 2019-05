VIDEO. Genk-voorzitter Peter Croonen maakt overtocht naar Brugge voor titelmatch... met de fiets Redactie

12 mei 2019

12u26

Bron: VTM 0 Racing Genk Gebeurt het of niet vandaag? Racing Genk gaat vanavond om 18u in Jan Breydel op zoek naar de landstitel tegen Club Brugge. Winnen betekent vieren en dat zou Genk-voorzitter Peter Croonen niet slecht uitkomen. Hij maakt vandaag de oversteek naar West-Vlaanderen... met de fiets.

Sportieve benen bij Genk-voorzitter Croonen. Samen met nog enkele andere sportievelingen onder de Genk-supporters trekt hij vandaag van Genk naar Brugge. Een tocht van 220 kilometer met het ‘Play-off-peloton' van Genk. Wij waren er met Newscity bij om de verplaatsing te volgen.

“We zijn vanochtend om 5u vertrokken. Als de gelegenheid zich voordoet dan zijn we vannacht om 5u nog wakker om te vieren", aldus Croonen halverwege de rit. “De eindstreep is in zicht. Van de fietstocht en het kampioenschap. We zijn op schema. Met de ploeg hebben we drie kansen, vandaag is de eerste matchbal."

Croonen en de Genk-supporters zijn overigens niet aan hun proefstuk toe. Het ‘Play-off-peloton’ rijdt met de fiets naar alle uitwedstrijden van Racing Genk in de play-offs. Vandaag is er met de oversteek naar Brugge de verste verplaatsing. Volgende week volgt de laatste beproeving. Dat wordt dan mogelijk een kampioenenrit naar Anderlecht.