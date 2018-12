VIDEO. Genk vergeet Kortrijk opzij te zetten en kan voor derde wedstrijd op rij niet winnen in eigen huis FDZ/DMM

08 december 2018

23u00 0 KRC Genk GNK GNK 1 einde 1 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Racing Genk kon voor de derde keer op rij thuis niet winnen. Tegen KV Kortrijk bleven de Limburgers steken op 1-1. Genk vergeet zo andermaal de kloof met Club Brugge maximaal uit te diepen.

De eerste twintig minuten waren verstreken. Clement draaide zich om en stapte woest richting dug-out. Racing Genk had moeite om in de hoogste versnelling te geraken tegen een compact spelend KV Kortrijk. Vanderhaeghe koos voor een extra gestoffeerd middenveld met Rolland, Van Der Bruggen en De Sart, bij Genk waren Dewaest en Uronen fit genoeg voor de dienst. Genk vond de oplossing niet en kreeg in de beginfase geen kans bij mekaar gecombineerd.

De boze Clement was nog niet bij de bank gearriveerd of hij stond te juichen. Ndongala en Trossard toverden uit het niets een heerlijke aanval uit de hoed. Opwippertje van Ndongala, heerlijke controle buitenkant rechts van Trossard gevolgd door een goede voorzet. Samatta knalde de regendruppels van de lat en zag de bal in het dak van het doel botsen. De eerste goal van de Tanzaniaan in meer dan een maand, ’t zal hem deugd doen.

Het signaal voor Genk om tien minuten te freewheelen. Plots lukte alles. Pozuelo en Malinovskyi vonden mekaar blindelings en dan kun je als tegenstander enkel achter een ongrijpbare bal hollen. De Spanjaard dribbelde vier man op weg naar doel, liet de kans om aan te leggen schieten enkel en alleen om nóg een paar Kortrijkspelers uit te schakelen, uiteindelijk besloot de Spanjaard hard tegen de paal. Ook Maehle trok op wandel en stak het hele veld over, Pozuelo knalde op aangeven van de Deen in de armen van Kaminski.

Tegen Cercle Brugge vergat Genk te profiteren van het puntenverlies van Club Brugge, dat wilden de Limburgers niet nog een keer meemaken. Niet dat iemand die deze wedstrijd zag daar rekening mee hield, zóveel beter was Genk. Maar - en dat hebben we al een paar keer moeten schrijven - Genk vergat de tegenstand af te maken. Sterker nog, ze brachten Kortrijk zelf opnieuw in de wedstrijd. Rolland kon geen kant op aan de hoekschopvlag, maar Ndongala en Maehle lieten hem simpel ontsnappen. Rolland zag De Sart op de rand van de zestien en die haalde verschroeiend uit. Geen kans voor Vukovic, 1-1 en werk op de plank voor Genk.

Clement greep in kort na rust en bracht Zinho Gano, tegen Charleroi goed voor een goal. Samatta ging op de plaats van Ndongala spelen. Heynen en Aidoo kregen nog een prima mogelijkheid, in één fase besloten ze allebei voorlangs. Maar de beste kans was nog voor Kortrijk. Chevalier is scherper met de tong dan met de voeten. Hij schoof de winning goal knullig naast doel. Genk loopt wel een puntje uit op Club Brugge, maar verspeelde toch twee dure punten.

