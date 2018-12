VIDEO. Genk neemt in 60ste partij van het jaar de maat van een sterk gestart Gent, Limburgers lopen tien punten uit op Club DMM

26 december 2018

22u21 17 KRC Genk GNK GNK 3 einde 1 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Racing Genk heeft zijn 60ste partij van het jaar winnend afgesloten. De Limburgers kwamen in eigen huis op achterstand tegen een sterk gestart Gent, maar Samatta en Dewaest stelden orde op zaken in een leuke wedstrijd. Heynen tekende in het slot nog voor de 3-1.

Na de overtuigende prestatie tegen Cercle mocht Gent het op Tweede Kerstdag meteen gaan waarmaken in de Luminus Arena. Jess Thorup kon in zijn periode bij de Buffalo’s nog maar één keer op verplaatsing winnen. Hoog tijd dus om komaf te maken met een kwalijke statistiek.

Een minder kwalijke statistiek is dat vooral de centrale verdedigers het doen bij Gent. Vandaag was het na een handvol minuten weer prijs. En hoe! Bronn koos vanop de eigen helft de vlucht naar voren na een snelle één-twee door de as van het Genkse team. Een opportunistisch schot later vloog de bal heerlijk in de winkelhaak. De Buffalo’s op voorsprong.

Oververdiend trouwens, want Gent was als een werveldwind aan de partij begonnen. Odjidja dirigeerde, terwijl Dompé een gesel was voor de thuisdefensie. De Limburgers werden overpowerd tot de gelijkmaker uit de lucht kwam vallen. Rosted kopte een voorzet pardoes in de voeten van Samatta, die ijzig kalm bleef in de koude Limburgse avond: 1-1.

Na de gelijkmaker bleef het aardig op en neer gaan in een genietbare eerste helft. Genk nam daarin steeds meer de overhand: Paintsil dreigde met een afstandschot. Maehle kreeg de bal na een scherpe voorzet nog verrassend op de lat. Scoren werd er niet meer gedaan. Op naar het tweede bedrijf. En die kon nauwelijks beter beginnen voor Racing Genk. Pozuelo - weer hij - pikte Dewaest eruit op een stilstaande fase. Orde op zaken voor Clement en de zijnen.

Gent verloor zijn grip op de wedstrijd en op de koop toe moest ook smaakmaker Odjidja naar de kant met last aan de knie. Genk kwam steeds dreigender voor de dag, vooral de Limburgse omschakeling deed de bezoekers pijn. Op een van die snelle momenten haalde Rosted de botte bijl boven bij Ndongala. De Zweed mocht meteen inrukken.

Gent bleef knokken voor wat het waard was, maar met een mannetje minder werden de gaatjes steeds groter. Heynen stelde de Genkse zege in het slot helemaal veilig met zijn eerste van het seizoen. Boeken dicht na een leuke wedstrijd. Racing ziet zijn voorsprong opnieuw vergroot tot 10 punten op Club. De West-Vlamingen moeten morgen wel nog in actie komen.

