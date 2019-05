VIDEO. Genk-fans trekken richting vak met Standard-supporters na laatste fluitsignaal FDZ/TLB

19 mei 2019

20u27

Bron: Eigen berichtgeving 4

Na de puntendeling tussen Racing Genk en Standard gingen de poppen nog even aan het dansen in de Luminus Arena. Supporters van de thuisploeg trokken via het veld naar het uitvak met Standard-fans, waar de ordediensten de thuisaanhang op afstand moest houden. Er werd een vuurpijl in het vak gegooid, maar tot verdere incidenten kwam het niet. Terwijl de Standard-fans het stadion verlieten, trokken de thuisfans richtig het podium voor de kampioenenhuldiging.