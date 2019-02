VIDEO. Genk en Antwerp komen niet tot scoren, Limburgers nog geen winnaar van reguliere competitie Kristof De Cnodder en Glenn Van Snick

24 februari 2019

23u00 1 KRC Genk GNK GNK 0 einde 0 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Racing Genk, noch Antwerp hebben maximaal kunnen profiteren van het puntenverlies van hun respectievelijke concurrenten Club Brugge en Anderlecht. In de Luminus Arena bleven beide teams steken op een scoreloos gelijkspel. Genk verdiende misschien net iets meer, maar vond het gaatje niet.

Na de kansloze nederlagen tegen Club Brugge en Slavia Praag was het afwachten hoe Racing Genk zich tegen Antwerp zou presenteren. “Ga ik geslagen jongens zien of mannen die er écht voor willen gaan?” vroeg trainer Philippe Clement zich donderdagavond laat na Genks Europese aftocht af. Het werd aanvankelijk het tweede. In de eerste helft kregen we opnieuw flitsen van het echte Genk te zien: een ploeg met veel onderlinge beweging en een vlotte balcirculatie.

Drie serieuze kansen noteerden we voor de pauze voor de competitieleider: eerst trapte de volledig vrijstaande Heynen een voorzet van Ndongala in één tijd over, wat later kon Haroun zich nog net voor een poging van Pozuelo gooien en verder pakte Bolat uit met een mirakelsave op een kopbal van Dewaest. Bolats ingreep was een geslaagde mix van geluk én kunnen.

Lobje

Ondertussen deed Antwerp het op zijn manier trouwens ook niet slecht. De Great Old – die er net als Genk twee opeenvolgende nederlagen op had zitten - presenteerde zich in de Luminus Arena met zijn vertrouwde waarden. Qua balbezit moest Antwerp logischerwijze onder doen voor Genk, maar de organisatie bleef bij de bezoekers meestal toch overeind. Bovendien waren er een paar momentjes dat er iets in zat voor Antwerp. Zeker linksback Simen Jukleröd toonde zich bedrijvig, maar in en rond de zestien was het steevast ‘net niet’.

De eerste 45 minuten waren zeker genietbaar. Na de rust werd het wel allemaal iets minder. Genk slaagde er minder in om zijn wil op te leggen, terwijl Antwerp nog wat verder achteruit kroop. Namens de thuisploeg konden De Norre en de ingevallen Japanner Ito een keertje dreigen, zonder succes echter. Het lobje waarmee Pozuelo tussendoor Bolat probeerde te verschalken was dan weer niet het beste idee van de Spaanse maestro.

De schwung die Genk voor de rust bij momenten etaleerde was er na enigszins weg. Antwerp vond het best oké zo. De bezoekers staken bij een corner nog wel eens hun neus aan het venster via Owusu en Haroun, maar keeper Danny Vukovic – opgelapt van een ribblessure – stond twee keer in dezelfde fase in de weg. Zo bleef het 0-0. Geen van beide teams kon dus een reuzenzaak doen, maar misschien was niet verliezen deze keer wel het belangrijkste.

Meer over Antwerp

sport

sportdiscipline

voetbal

Genk

sportevenement