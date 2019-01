VIDEO. Geen winnaar in felbevochten topper op de Bosuil: Mbokani schenkt tienkoppig Antwerp een punt tegen ex-club MH

25 januari 2019

23u00

Bron: Eigen berichtgeving 12 Antwerp ANT ANT 1 einde 1 STA STA Standard Jupiler Pro League De topper op de Bosuil bleef vanavond onbeslist. Antwerp en Standard verdeelden de buiten (1-1) en lieten na een gouden zaak te doen in het klassement. Uitgerekend Dieumerci Mbokani schonk een tienkoppig Antwerp een punt.

Hoge intensiteit, veel bikkelharde duels -na rust soms over het randje- en elk een goal. Veel schieten beide teams niet op met het punt, al zal vooral Antwerp daar anders over denken. Verslagen leek The Great Old, toen Lestienne een kwartier voor affluiten Standard op voorsprong trapte. Na tussenkomst van de VAR overigens - de lijnrechter keurde het doelpunt in eerste instantie af voor buitenspel. Antwerp was even voordien al tot tien herleid na een dubbele gele kaart voor Lamkel Ze. Frustratie op de Bosuil, tót Mbokani zijn duivels ontbond. Invaller Ivo Rodrigues tekende voor de prima assist, ‘Dieu’ werkte feilloos af. 1-1, de tribunes in Deurne-Noord dansten.

Geen vijftien op vijftien dus voor de Rouches - 't was nochtans een mooi verjaardagsgeschenk geweest voor Michel Preud’homme, gisteren 60 geworden. Antwerp klimt dankzij het puntje, al dan niet tijdelijk, naar de tweede plaats. Het telt nu één puntje meer dan Club, dat zondag naar Oostende trekt. Standard blijft vierde.