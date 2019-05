VIDEO. Geen nieuw format: Verhaeghe stormt naar buiten, zijn tegenstanders vieren Redactie

22 mei 2019

20u58 26 Belgisch voetbal Het competitieformat van de Jupiler Pro League blijft zoals het is. Op de vergadering van de Pro League werd geen tweederde meerderheid gevonden voor een competitie met 14 teams in 1A en 10 in 1B, mét play-offs. Ook het format met 20 ploegen in een reguliere competitie, zónder play-offs, bekwam geen tweederde meerderheid.

De competitiehervorming zit in de koelkast. Bart Verhaeghe liep als eerste buiten bij het Parker Hotel in Diegem, waar de 24 profclubs sinds vanochtend samenzaten over tal van onderwerpen. Eén van de redenen: zijn geliefkoosde format – 20 ploegen in 1A – overleefde de stemming niet. Geen énkel voorstel tot hervorming behaalde uiteindelijk de nodige meerderheid.

Een gegeven dat ook KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns, hevige voorstander van de afschaffing van de play-offs, niet vrolijk stemde. “We zijn uiteraard niet tevreden”, aldus Allijns. “Maar we hebben een nog grotere ramp voorkomen.” De KVK-voorzitter doelt daarmee wellicht op het format van 14/10, waarbij er nog minder ruimte zou zijn voor de K11 - de kleinere clubs.

De tegenstanders van Verhaeghe (wat betreft de competitiehervorming), onder meer AA Gent en Antwerp, dronken er dan weer een glaasje op (zie video hierboven). Zij haalden hun slag thuis.