VIDEO: Geen doelpunten, wel drie rode kaarten in duel tussen Standard en Oostende Frank Dekeyser

22u34 7 BELGA Jupiler Pro League Een nul over de hele lijn. Standard-KV Oostende verdiende geen winnaar en kreeg er ook geen. 't Was dramatisch slecht. Een wedstrijd die beide ploegen snel moeten vergeten.

Een schotje van Mpoku, een poging van Laifis, een trap van Marin, een schot van Musona. Vier keer uit de tweede lijn, vier keer naast. Het gevaarlijkste wat we zagen in de eerste helft van Standard-KV Oostende. Tussendoor vielen er twee rode kaarten. Die voor Capon terecht - hij ging (onbewust) zwaar door op Mpoku -, die van Edmilson was dan weer licht. Een duwtje aan Bjelica, de linksachter ging graag neer. Voetbal, een mannensport.



De Rouches probeerden bij momenten wel, maar ze misten overtuiging. Bovendien botsten ze op een zeer compact Oostende. Hun intenties waren duidelijk: verdedigen met man en macht. Standard speelde dan weer machteloos. Carlinhos onzichtbaar, Mpoku ongelukkig in zijn acties. De laatste pass ontbrak elke keer opnieuw. Te weinig tempo. Wandelvoetbal in Luik. Er waren betere plaatsen om je zaterdagavond door te brengen dan Sclessin.

Een lijn die helaas werd doorgetrokken na de rust. KVO wilde niet, Standard kon niet. Alles veel te overhaast, zonder lijn in het spel. Bij beide ploegen. Ze deden maar wat. Nattevingerwerk. Het moest van het extrasportieve komen. Eerst kreeg Vandendriessche rood na een fout op Ndongala, tien minuten voor tijd ontaardde het even helemaal. Zivkovic gaf Cavanda onnodig een duw, Pocognoli kwam aangelopen en reageerde en het spel zat op de wagen. Van Lombaerts tot Sá Pinto - hij probeerde de boel te kalmeren -, iedereen deed mee. Duwen en trekken, haantjesgedrag. Langs de andere kant: eindelijk wat animo. Want zelfs met tien tegen negen kwam Standard op het veld amper aan kansen. Dutoit moest één keer gepast tussenkomen. Al de rest: afval. Tot in blessuretijd. Eindelijk een goede voorzet van Pocognoli, Ndongala kopte onhandig over. Naar het beeld van zijn matige invalbeurt. Boegeroep van de gefrustreerde Standard-supporters, van elke voetbalfan.







Photo News

BELGA