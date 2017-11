VIDEO: GameBoy Color, Titanic en TMF: zo was 1998, het jaar dat Club nog won op Anderlecht Mathieu Goedefroy

De GameBoy Color zag het levenslicht, net als TMF en Google. Titanic kwam in de zalen en Céline Dion stond op één in de Ultratop. Kylian Mbappé werd geboren, Frankrijk won het WK dankzij Zidane en Preud'homme stopte nog penalty's bij Benfica. Sven Nys werd dan weer veldritkampioen... in de beloftencategorie. Zò lang geleden is het dat Club voor het laatst een wedstrijd in Anderlecht won. En u? Wat deed u in 1998?

Photo news Dolle vreugde bij Club na de laatste zege in het Astridpark.