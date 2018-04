VIDEO: Gaat ref hier in de fout? Dierick gooit scheidsrechtersbal prompt in de voeten van Nastic waarna goal valt GVS

"We lieten ons daar een beetje verrassen", dixit Sven Kums. Nadat een Genk-supporter een tweede bal op het veld gooide tijdens Limburgs balbezit, koos scheidsrechter Christof Dierick logischerwijze voor een scheidsrechtersbal. Maar in plaats van het leer tussen een speler van Genk en Anderlecht te gooien - waarna paars-wit in een ideale wereld sportief de bal zou teruggeven - wierp de arbiter het leer prompt in de voeten van Nastic. Enkele tellen later vierde Ndongala de snelle openingsgoal. Vreemde situatie, ging de scheidsrechter hier in de fout?