VIDEO. Feest op Daknam: rode lantaarn Lokeren smeert STVV eerste nederlaag in zes matchen aan Michaël Vergauwen

15 december 2018

23u00 4 KSC Lokeren LOK LOK 2 einde 0 STV STV STVV Jupiler Pro League Gouden driepunter voor Sporting Lokeren, dat met 2-0 seizoensrevelatie STVV versloeg. ’t Was een verdiende derde competitiezege voor de Waaslanders, die onderin een zaakje doen.

STVV dat 13 op 15 pakte de voorbije matchen en mooi in de top zes stond, tegenover rode lantaarn Lokeren, 1 op 12 recent. Op voorhand waren de Waaslanders kansloos tegen de Kanaries, gelukkig wordt voetbal niet op papier gespeeld. STVV was echt nérgens op een ijskoud, drijfnat Daknam vanavond, op een goed eerste kwartier na rust na. Lokeren -in een gedurfde offensieve veldbezetting met zowel Miric, Benchaib, Cevallos én Jovanovic tussen de lijnen- speelde onbevangen en wou eindelijk nog eens een zege pakken.

Met een kattesprong had Steppe Miric al van de 1-0 gehouden, maar even voorbij het halfuur moest hij zich toch gewonnen geven. De STVV-doelman kreeg een schot van Marecek niet onder controle, en duwde de bal pardoes in de voeten van Miric. Die kon niet meer missen en is nu met drie doelpunten topschutter bij Lokeren dit seizoen. Daar zag de Sint-Truiden-doelman er allesbehalve fris uit.

Vijf minuten voor tijd diepte Lokeren de voorsprong nog verder uit, toen invaller Terki -op aangeven van een erg degelijke Benchaib- moederziel alleen mocht binnentrappen. Feest op Daknam, ’t is zeldzaam dit seizoen. Dankzij deze zege beent Lokeren onderin Moeskroen bij. En hoe zeer de driepunter dan wel deugd deed, helemaal ongeschonden kwam Lokeren niet uit het duel tegen STVV. Integendeel. Trond Sollied moet rekening houden met een vierdubbele afwezigheid met het oog op de degradatieclash/derby met Waasland-Beveren volgend weekend. Zowel Miric als Skulason moesten immers vroegtijdig naar de kant met blessures, terwijl zowel Cevallos als kapitein Overmeire tegen hun vijfde gele kaart van het seizoen aankeken. Dat wordt meer dan puzzelen.