VIDEO. Feest op Daknam: hekkensluiter Lokeren wint verrassend tegen Antwerp, aansluitingstreffer van Refaelov kwam te laat Niels Vleminckx/Thomas Lissens

09 februari 2019

23u00 15 KSC Lokeren LOK LOK 2 einde 1 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Antwerp verloor van Lokeren, maar vooral van zichzelf. 2-1. De degradatiestrijd is nog niet helemaal beslist.

‘T1: Peter Maes’, zo stond er op het wedstrijdblad in de Lokerse perszaal. Pijnlijk - alsof ook de medewerkers van de club er met hun pet naar gooien na de lamentabele resultaten. Waarom moeite doen? Geen kat die eraan twijfelde dat Antwerp de drie punten zou komen pakken op Daknam.

Het was exact dié mentaliteit die de spelers van de Great Old toonden tijdens de wedstrijd. ‘Wie doet ons hier wat?’. Dat druist in tegen het DNA dat coach Bölöni het voorbije anderhalf jaar in zijn ploeg heeft gepompt - tot spijt van wie het benijdt. Vechtvoetbal. Knokken voor elke morzel grond. Maar in de eerste helft op Lokeren was het vooral ieder voor zich. Mbokani zonderde zich af op z’n eilandje voorin en verloor zowat elk rechtstreeks duel van Olivier Deschacht. Lamkel Zé en Yatabaré waren onzuiver. Arslanagic en Van Damme hosten de bal vooral blind naar voor. En heeft iemand iets vernomen van Lior Refaelov en Ivo Rodrigues? Compleet onzichtbaar waren ze. (Lees verder onder de foto)

Als Antwerp zich zó presenteert, liggen er voor elke tegenstander kansen. Zelfs voor Sporting Lokeren, een ploeg waar de onverschilligheid en het ongeloof in eigen kunnen zo alomtegenwoordig waren dat niemand nog in de redding gelooft.

Filipovic kopte op een corner te slap. Terki schoot te centraal. Maar Daknam voelde: tiens, het kán? Op het halfuur zonderde Miric Musona af. Een droge knal - 1-0. We zagen op de eretribune zelfs enkele jongedames dansen van plezier.

Antwerp reageerde één keer. Mbokani devieerde een metertje naast. Voorts het Grote Niets. Na rust leken de bezoekers verder te gaan op hun elan. Er was amper afgetrapt of Yatabaré gaf de bal kinderlijk weg aan Musona. De Anderlecht-huurling besloot naast. (Lees verder onder de foto)

Maar Antwerp herstelde zich. Eerst met een flauw schotje van Mbokani. Daarna via een vallend schot van Lamkel Zé richting de tweede paal. Verhulst redde weergaloos. Rond het uur besloot Bölöni om er met Owusu een extra aanvaller bij te gooien. Antwerp verhoogde de druk en Mbokani profiteerde bijna van een misverstand in de Lokerse verdediging.

De thuisploeg kreunde en zuchtte. Tot plots Tirpan doorstoomde op zijn rechterflank en een panklare voorzet afleverde op de aanstormende Miric. De Serviër knikte onhoudbaar binnen. 2-0. De dansende jongedames in de eretribune kregen het gezelschap van de heel wat collega-supporters. Het nieuws dat Waasland-Beveren net had verloren op STVV vergrootte de pret alleen maar.

Antwerp probéérde nog wel. Maar Verhulst was ijzersterk en pakte uit met een tweede wereldse - dit keer op een poging van Mbokani. In de absolute slotfase lokte de Congolees wel nog een strafschop uit. Refaelov zette die feilloos om.

Verder kwam Antwerp niet. Onnodig puntenverlies voor de Great Old, terwijl Lokeren plots ‘slechts’ vijf punten achterstand telt op de voorlaatste plaats. Zou het?

