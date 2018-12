VIDEO. Fall stuurt Eupen met deugddoende zege vakantieperiode in, Cercle moet Panda’s naast zich dulden in de stand Luc Verweirder

26 december 2018

23u00 1 Cercle Brugge CER CER 0 einde 1 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Cercle Brugge beëindigde het gloriejaar 2018 waarin het terugkeerde op het hoogste niveau op een negatieve noot. Tegen Eupen kwam groen-zwart snel op achterstand en liep het de hele wedstrijd achter de feiten aan. De Oostkantonners pakten zes op zes tegen Cercle en klimmen in het klassement naast de promovendus.

Cercle-coach Guyot eiste na de wanprestatie in Gent een duidelijk antwoord van zijn spelersgroep. Hij hield Cardona, al wekenlang een schim van zichzelf, daarbij aanvankelijk op de bank. Kylian Hazard verdween ook uit de elf, maar dan wel door een dijletsel. Bongiovanni en De Belder kregen daardoor een kans, terwijl Omolo na schorsing en Etienne na blessure terugkeerden in het team ten koste van Vitinho en Omar. De Braziliaan en de Keniaan haalden zelfs de bank niet.

Bij Eupen ontbrak Pouraliganji, opgeroepen door de bondscoach van Iran, waardoor Blondelle achterin naast Bushiri kwam te staan. De Bruggeling keek al na een kwartier tegen geel aan, een kaart die er kwam na een optelling van Eupense fouten en die ref Lambrechts altijd aan Marreh had moeten tonen. Blondelle haalde meteen zijn gram. Hij stuurde Fall met een verre bal goed diep en de snelle spits profiteerde optimaal van een misverstand tussen Etienne en Nardi om de bal door de benen van de Brugse doelman binnen te tikken: 0-1.

Een opdoffer waar Cercle zich moeizaam van herstelde. Voor de pauze kon het Van Crombruggen niet meer bedreigen, en mocht het zich zelfs gelukkig prijzen dat een afschamper van Koné niet over Nardi in doel verdween. Guyot moest ingrijpen en schakelde kort na de rust met de inbreng van Cardona over naar twee spitsen en een viermansmiddenveld. Veel veranderde het niet aan het wedstrijdbeeld. Cercle drukte zonder inspiratie, Eupen counterde scherp maar deed dat met even weinig succes. Invaller Keita besloot een niet te missen kans over. De fase was een perfecte samenvatting van de hele wedstrijd: om heel snel te vergeten. De cijfers zijn veelzeggend: een aaneenschakeling van fouten en amper één hoekschop in 90 minuten.

Meer over Cercle

Eupen

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Nardi

Etienne