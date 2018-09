VIDEO. Eupen pakt verrassend de volle buit bij Kortrijk en doet een zaakje in het klassement ESK

28 september 2018

23u30 3 Jupiler Pro League Eupen heeft zichzelf op een onverwachte, maar verdiende zege getrakteerd. In en tegen Kortrijk wonnen de spelers van coach Makelélé met 1-3. Luis Garcia scoorde het winnende doelpunt na een lichte penalty.

Beide ploegen begonnen in volle vaart aan de partij. Na nauwelijks drie minuten hing de bal al tegen de netten achter Kaminski. Pouraliganji trapte eerst nog op Lepoint, maar schoof zijn rebound mooi in de verste hoek. Eupen kwam een minuut na de openingstreffer, via Toyokawa, dichtbij de 0-2, maar de Japanner miste. Dat deed Stojanovic aan de overkant niet. De Serviër ontglipte de buitenspelval en prikte de 1-1 voorbij Van Crombrugge.

Eupen trok zich terug, maar sloeg halverwege de eerste helft toe op stilstaande fase. Molina scoorde met het hoofd, 1-2. De bezoekers bleven gevaarlijk, en Luis Garcia leek vijf minuten voor rust de 1-3 te scoren. Het doelpunt van de Spanjaard werd echter - na tussenkomst van de VAR - afgekeurd voor handspel.

Kortrijkcoach Glen De Boeck kon onmogelijk tevreden zijn met de 1-2 achterstand, maar kreeg meteen na rust een nieuwe opdoffer te verwerken. Hines-Ike maakte na nauwelijks twintig seconden een strafschopfout en kapitein Luis Garcia nam het geschenkje met plezier aan, 1-3. Kortrijk monopoliseerde vervolgens de hele tweede helft de bal, maar het deed er te weinig mee. De grootste kans was nog voor Eupen, via Lazare. Hij mikte naast.

Eupen (10 ptn) klimt in de tussenstand naar een voorlopige negende plaats, Kortrijk (8) is twaalfde.