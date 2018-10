VIDEO. En nu, Yves? Lot Vanderhaeghe lijkt bezegeld na pak rammel van geoliede Genkse machine, Limburgers nieuwe leider Rudy Nuyens en Thomas Lissens

07 oktober 2018

RC Genk gaat als fiere competitieleider de interlandbreak in, nadat het AA Gent compleet overklaste. De positie van Yves Vanderhaeghe lijkt nu helemaal onhoudbaar, maar het gebrek aan kwaliteit bij de Buffalo's kan niet alleen hem aangewreven worden.

Het leek wel alsof niet RC Genk, maar AA Gent donderdag een Europese verplaatsing achter de kiezen had. De Limburgers eisten meteen de bal op in de Ghelamco Arena, die van Gent holden er als machteloze lammeren achteraan. Het was een plezier om zien hoe RC Genk de bal met hang naar perfectie van voet tot voet liet gaan. Wat een contrast met het spel van AA Gent, dat nauwelijks twee goeie passes achter mekaar op de mat gelegd kreeg.

AA Gent werd van in het begin helemaal weggedrukt op zijn eigen helft. Rosted voorkwam in extremis een snelle openingsgoal van Malinovskyi, Kalinic bokste een poging van de Oekraïner met een uitstekende reflex in hoekschop, Verstraete gleed een poging van Ndongala in corner. Maar je kan niet blijven dweilen met de kraan open. Voor het halfuur stond er een niet eens overdreven 0-3 op het bord. Samatta werkte gevat af nadat Kalinic een owngoal van Bronn voorkwam, Ndongala liet Paintsil scoren en Uronen deed hetzelfde voor de Congolees.

De fans lieten hun onvrede luidkeels blijken in de Ghelamco Arena, maar opmerkelijk was dat Yves Vanderhaeghe daarbij niet geviseerd werd. Opeenvolgende thuisnederlagen tegen STVV, Club Brugge en RC Genk bezorgen Vanderhaeghe straks waarschijnlijk zijn C4. Daarmee zou een einde komen aan een periode waarin de job van Vanderhaeghe als een jojo aan een zijden draadje bengelde. Maar is het de schuld van Vanderhaeghe dat Bronn bij de 0-1 bijna zijn eigen doelman versloeg? Of dat diezelfde Bronn Uronen zomaar liet lopen en dat zijn collega-verdedigers te laat kwamen bij de 0-2? Dat een ervaren man als Asare de buitenspelval ophief als inleiding tot een doelpunt? Of nog: dat Awoniyi zijn opmerkelijkste actie maakte door een ploegmaat een zeker doelpunt te ontzeggen? En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

De realiteit is dat AA Gent te weinig kwaliteit heeft om bovenaan mee te draaien. Sterkhouders als Foket, Gigot, Simon, Kalu en Kubo - toch topschutter vorig seizoen - werden onvoldoende vervangen. Vadis Odjidja is een aanwinst voor AA Gent, maar verder kon niemand van de nieuwkomers tot nu toe overtuigen. Wel integendeel. Maar aan het einde van de rit gaat een club in crisis altijd dezelfde kant uit: de coach vliegt eruit.

De kelk moest gisteren overigens helemaal leeg voor Gent. Dejaegere pakte nog voor de rust zijn tweede gele kaart, Kalinic bleef tijdens de pauze geblesseerd in de kleedkamer. Paintsil en Malinovskyi dreven de score nog op. Het Gentse publiek scandeerde 'Merci Michel!' en draaide zich in de hoofdtribune om richting algemeen manager Michel Louwagie. Financieel deed Louwagie de voorbije zomer gouden zaken voor de club, maar hij zal zelf ook wel beseffen dat hij sportief niet de sterkste zomermercato uit zijn carrière achter de rug heeft.

Al die Gentse miserie mag niet wegsteken hoe goed RC Genk ook gisteravond weer was. In Limburg is een team met grote voetbalkwaliteiten uitgebouwd, met een coach die zijn spelers gisteravond na een Europese opdoffer weer messcherp aan de aftrap kreeg. RC Genk gaat de interlandbreak verdiend in als competitieleider. En dan deed Trossard niet eens mee. Niets laat vermoeden dat het daarna minder zal gaan lopen bij de Limburgers. Club Brugge heeft een sterke concurrent in de titelstrijd en moet de leiding voorlopig afstaan. Het belooft een spannende race te worden, helemaal aan de top van de Jupiler League.