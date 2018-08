VIDEO. Een wonder: Antwerp speelt Kortrijk met dozijn kansen helemaal tureluurs maar strandt op scoreloos gelijkspel Stijn Joris

04 augustus 2018

23u00

Bron: Eigen berichtgeving 5 Antwerp ANT ANT 0 einde 0 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Een sterke Kaminski ontnam Antwerp waar het meer dan recht op had. De Great Old voetbalde kansen bij mekaar om een half dozijn aan goals te rechtvaardigen, maar de Kortrijk-doelman weigerde mee te werken en Antwerp miste killerinstinct om een 6 op 6 te laten noteren.

Een korte studieronde, maar daarna ging Antwerp meteen vol op het gaspedaal staan. Gretiger en agressiever en vooral met veel meer beweging dan Kortrijk dat achteruit moest. Met hoge druk kneep de Great Old de keel van KVK dicht. Kaminski moest in zijn reddingenarsenaal duiken. Eerst op een kopbal van Arslanagic uit een hoekschop van Hairemans en even later op een knal van diezelfde Hairemans. Bölöni wijzigde zijn elftal op één plek in vergelijking met vorige week. De Portugees Ivo Rodrigues verving Nazaryna. Hairemans verhuisde van de linkerkant naar het centrum. Rodrigues zorgde voor het volgende gevaar. Goeie dribbel, maar zijn schot werd door Hines-Ike uit doel gehouden.

Staande ovatie

Kortrijk wist echt niet van welk hout pijlen maken. De Boeck koos met Lepoint en Kanu voor stevige jongens op het midden, maar het Kortrijkse centrum kon het niet belopen. Voorin konden Mboyo en Chevalier amper bereikt worden. De stilstaande fases van Hairemans waren een wapen voor Antwerp. Hij knalde eerste een vrije trap net naast en even later kopte Bolingi zijn corner vrijstaand naast. Bolingi kreeg even later een herkansing, maar hij miste zijn schot half en Kaminski klemde makkelijk. Arslanagic kreeg nog een kopkans, maar mikte naast.

De volgende in het rijtje was linksachter Jukleröd. De Noor mocht ver komen, maar trapte niet binnen het kader. Antwerp peuzelde Kortrijk op, maar vergat te scoren. Bolat bleef al die tijd werkloos. Hairemans ging verder met aanleggen, maar Kaminski pareerde opnieuw knap en even later opnieuw op een vlam van Rodrigues. 0-0 op het bord, maar het thuispubliek bedankte zijn team al bij de rust met een staande ovatie voor al het aanvallende voetbal.

Sterke Kaminski

Het kansenfestival ging gewoon verder in de tweede helft Hairemans met een zoveelste voorzet, maar de kopbal van Bolingi hobbelde voorlangs. Kaminski keepte een sterke wedstrijd, maar vooraan mist Antwerp toch een echte killer. Een man voor de zestien staat na gisteravond hoog op het verlanglijstje van Luciano D'Onofrio. Op het uur zat Antwerp dan toch een beetje door zijn beste krachten heen en ging het tempo wat naar beneden.

De Boeck mikte op een puntje door Azouni en Rolland in te brengen. Bölöni haalde nieuwkomer Lamkel Zé van de bank en die kreeg meteen twee uitstekende kansen, maar kon niet besluiten. Het thuiscomplex van vorig jaar stak stilaan weer de kop op bij Antwerp. Kortrijk was al lang blij dat het nog 0-0 stond. Een uitstekende Kaminski was de enige Kerel op niveau. Antwerp had niets meer in de energietank om er nog een slotoffensief uit te persen en zo bleef het verweesd achter met een puntje. Kortrijk bakte er amper wat van op de Bosuil, maar veegt na de 1-4 tegen Anderlecht wel de nul van de tabel.