VIDEO. Een ware demonstratie: orkestmeester Odjidja dirigeert sterk AA Gent naar gedeelde vierde plaats Rudy Nuyens en Manu Henry

21 december 2018

22u18 7 KAA Gent GNT GNT 4 einde 1 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League AA Gent heeft een uitstekende week achter de rug: gekwalificeerd in de beker op STVV én vanavond vlotjes over Cercle Brugge. Maar het belangrijkst van al: de Buffalo’s zijn eindelijk weer beginnen voetballen.

Jess Thorup begint AA Gent in een opwaartse spiraal te krijgen. De Buffalo’s disten dinsdag op Stayen al hun beste voetbal van het seizoen op en gaven die prestatie gisteravond een prima verlengstuk tegen Cercle Brugge. Met Vadis Odjidja als dirigent combineerde AA Gent zich naar een vlotte zege. Bij de Buffalo’s was er niet één speler die uit de toon viel. AA Gent springt meteen enkele plaatsen omhoog in het klassement en nestelt zich voorlopig naast Anderlecht.

Jess Thorup had toch weer een paar verrassingen in petto. De plaats van de geblesseerde Chakvetadze werd centraal overgenomen door Jonathan David, die eerder als een 9,5 voetbalde. Thorup zag Birger Verstraete terugkeren uit schorsing, maar de Rode Duivel mocht naast zijn coach op de bank gaan zitten. Wie presteert, wordt daarvoor beloond door de Deense coach van AA Gent. Dus bleef Anderson Esiti - die de voorbije weken ook voetballend aangenaam verraste - staan ten koste van Verstraete. Ook Jean-Luc Dompé kreeg uitbetaald voor zijn uitstekende match in de beker.

De kwalificatie op het veld van Sint-Truiden was geen toevalstreffer, want ook tegen Cercle Brugge disten de Buffalo’s goed voetbal op. Stilaan zie je toch de hand van Jess Thorup, die hoge druk en snelle combinaties in het team pompte. De Deen ontpopt zich ook tot een peoplemanager. Zo stak hij de voorbije weken veel energie in Roman Yaremchuk, een gevoelige jongen die snel met zijn vertrouwen worstelt. Thorup praatte op de Oekraïner in, maar werkte tegelijk ook aan zijn looplijnen. Het resultaat was gisteren te zien, want in de eerste helft alleen al wist Yaremchuk vijf doelrijpe kansen af te dwingen. Overhaasting, pech, de paal en een goeie Nardi hielden hem van een doelpunt, maar de bedrijvige Yaremchuk lag wel aan de basis van de 1-0, toen Nardi zijn kopbal redde en Dejaegere in de rebound kon scoren. De eerste treffer van het seizoen voor Dejaegere, die onder Thorup óók een nieuw leven is begonnen. Die goal volgde overigens alweer uit een stilstaande fase: nummer 18 op 34 goals.

Cercle startte met een vijfmansdefensie, maar werd helemaal weggespeeld door Gent. Voor wie de Vereniging in de Ghelamco Arena zag voetballen, was het een raadsel hoe die vorige week Anderlecht hadden kunnen kloppen. Maar standvastigheid is er niet bij het filiaal van Monaco, waar de coach gisteravond voor de 20ste keer in 20 wedstrijden voor een andere ploeg koos. Nog voor de rust klom een vlot combinerend Gent naar 2-0. Een listig lobje van Odjidja vond Rosted, die zijn vierde goal in minder dan een maand aantekende. De Noorse verdediger staat zowaar mee bovenaan de schutterslijst bij AA Gent.

Even na de rust lag Vadis Odjidja ook aan de basis van de 3-0. Met een subtiele doorsteekpass liet hij deze keer Jonathan David scoren. Genoeg gewerkt als aangever, moet Odjidja gedacht hebben, want met een heerlijk overhoeks schot vloerde hij Nardi voor de vierde keer. Je zou bijna vergeten dat Yannick Thoelen zich in doel moest bewijzen na het vertrek van Lovre Kalinic. Veel werk kreeg de Gentse doelman niet, maar wat hij moest doen, deed hij goed. Tegen de late tegengoal van Gakpé stond hij machteloos, maar de blik van Thoelen verraadde dat hij desondanks baalde als een stekker. Tekenend voor de winnaarsmentaliteit van Thoelen.