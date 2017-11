VIDEO: Een gelukkige KV Mechelen-voorzitter bij onze videoman: "Dit is een nieuwe start" Mathieu Goedefroy

"Een nieuwe start." KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans zei het met pretoogjes tegen onze videoman, na de broodnodige zege tegen KV Kortrijk. Met de drie punten zwaait Malinwa de laatste plaats in het klassement voorlopig uit. Er volgde nog een pluim voor Jankovic. "Een zege, meer kunnen we van de nieuwe trainer niet verwachten. Hij is perfect gestart."

Photo News