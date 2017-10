VIDEO: Edmilson bezorgt Standard op Le Canonnier met heerlijke klasseflits eerste uitzege: 1-3 EVN

Jupiler Pro League Standard heeft zijn eerste uitzege van het seizoen beet en klimt na 6 op 6 naar de achtste plaats. Het werd geen makkelijke avond voor de Rouches op Le Canonnier, maar een klasseflits van Edmilson trok de Luikenaars over de streep. De Braziliaan met een knappe pré-assist voor Marin wiens voorzet door Sa binnengekopt werd. Die andere Sa, Ricardo Sá Pinto, haalt opgelucht adem.

Orlando Sá was er al snel dicht bij met een schot dat de buitenkant van de paal trof. Moeskroen wakker en het werd de betere ploeg, mét kansen. Aidara kwam na een halfuur dicht bij de openingstreffer, maar hij besloot in het zijnet. Moeskroen was slordig in de vijandige zestien en kreeg het deksel op de neus. Locigno miskeek zich op een corner en duwde de bal met zijn arm in eigen doel. Bailly kansloos. De tweede helft was nog maar een paar minuten bezig en de gelijkmaker was al een feit. De pas ingevallen Selim Amallah duwt na veel geharrewar op de doellijn de 1-1 voorbij Ochoa.

Standard reageerde gevat. Een snelle reflex van Bailly was broodnodig om Luyindama van de 1-2 te houden. Moeskroen probeerde zich terug in de wedstrijd te knokken, maar Awoniyi en Amallah lieten het liggen. In de 75ste minuut zorgde Orlando Sá voor de Luikse bevrijding. Na een mooie actie van Edmilson kopte hij de 1-2 op voorzet van de Roemeen Marin binnen. In de extra tijd kreeg Standard nog een penalty na een haakfout op Edmilson, die de Braziliaan himself maar al te graag verzilverde.

