VIDEO: Edmilson bezorgt Standard op Le Canonnier met heerlijke klasseflits eerste uitzege: 1-3 EVN

22u51 0



Jupiler Pro League Standard heeft zijn eerste uitzege van het seizoen beet en klimt na 6 op 6 naar de achtste plaats. Het werd geen makkelijke avond voor de Rouches op Le Canonnier, maar een klasseflits van Edmilson trok de Luikenaars over de streep. De Braziliaan met een knappe pré-assist voor Marin wiens voorzet door Sa binnengekopt werd. Die andere Sa, Ricardo Sá Pinto, haalt opgelucht adem.

Standard begon in eerste instantie het scherpste aan de wedstrijd. Dit loonde al snel bijna, maar Orlando Sá trof de buitenkant van de paal. Het duurde echter niet lang vooraleer de situatie volledig veranderde. Moeskroen leek wakker te schieten en zette het middenveld volledig vast. De kansen voor de thuisploeg stapelden zich op, maar de 1-0 bleef uit. Aidara kwam na een halfuur dicht bij de openingstreffer, maar hij besloot in het zijnet. Moeskroen morste dus met kansen en enkele minuten later kregen ze het deksel op de neus. Locigno miskeek zich op een corner en duwde de bal met zijn arm in eigen doel. Doelman Bailly was helemaal kansloos. Na de onverdiende 0-1 leek Moeskroen het noorden kwijt. Standard maakte hier handig gebruik van en nam de wedstrijd in handen. Echte kansen konden de Rouches echter niet creëren.



De tweede helft was nog maar een paar minuten bezig en de gelijkmaker was al een feit. De pas ingevallen Selim Amallah duwt na veel geharrewar op de doellijn de 1-1 voorbij Ochoa. Standard schoot plots wakker en ging weer vol in de aanval. Een snelle reflex van Bailly was broodnodig om Luyindama van de 1-2 te houden. Moeskroen probeerde zich terug in de wedstrijd te knokken, maar Awoniyi en Amallah lieten de aansluitingstreffer liggen. In de 75ste minuut zorgde Orlando Sá er voor dat de wederopstanding van Moeskroen de kop werd ingedrukt. Na een mooie actie van Edmilson kopte hij de 1-2 binnen. In de extra tijd kreeg Standard nog een penalty, die Edmilson maar al te graag verzilverde en daarmee de 1-3 eindstand op het bord zette.