VIDEO. Donkerrode tackles van stewards kunnen veldbestormer niet stoppen in Kortrijk, Trébel toont zich slimste LPB

28 juli 2018

20u53 4

Ivan Santini stal dan wel de show bij Anderlecht met een hattrick tegen zijn ex-club KV Kortrijk, ook een paars-witte veldbestormer had zijn '15 seconds of fame'. Na de 0-4 van Santini sprong de man over de omheining en vloog de Kroatische spits om de nek. Enkele stewards openden daarop de jacht, maar zelfs enkele donkerrode tackles van de oranjehemden brachten geen soelaas. Tot groot jolijt van Marc Coucke en het Anderlecht-bestuur in de tribune. Kapitein Trébel toonde zich de slimste. Hij sloeg zijn arm rond de schelm en begeleidde hem in alle rust naar de kant.