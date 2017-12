VIDEO: De schitterende panna van lichtpunt Amuzu die voorafging aan de rode kaart van Kalu MDB

Francis Amuzu was vanavond een lichtpuntje in een voor de rest redelijk magere topper tussen Anderlecht en Gent. De 18-jarige winger mocht na zijn winnig goal tegen Eupen blijven staan en maakte het Kalu bij tijd en wijlen knap lastig. Met enkele knappe bewegingen stuurde hij zijn naaste belager vaak het bos in. Die moest twee keer aan de noodrem trekken en even vaak kreeg Kalu ook een geel karton van scheidsrechter Wim Smet. Vooral de actie van Amuzu voor de tweede gele kaart van Kalu was om duimen en vingers van af te lekken. Amuzu pakte uit met een zuivere 'panna' waarna Kalu dus een tweede geel kreeg. Geniet u vooral even mee.

RV