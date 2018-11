VIDEO. De Pauw bezorgt Zulte Waregem met twee late treffers deugddoende driepunter tegen ex-club Lokeren Jonas Van De Veire

10 november 2018

21u52 4 Zulte Waregem ZWA ZWA 2 einde 0 LOK LOK KSC Lokeren Jupiler Pro League 88 minuten lang was Zulte Waregem - Lokeren niet om aan te zien. Tot Nill De Pauw in de slotfase twee keer de netten deed trillen. Essevee is zo rode lantaarn af.

Zulte Waregem en Lokeren lieten zien waarom ze in de kelder van de Jupiler Pro League staan. Zeker Essevee stelde teleur. Buiten een schot van De Pauw dat kort voor rust net naast verdween, liet de fusieclub amper iets zien. Francky Dury had dan ook een verrassende keuze gemaakt door Urho Nissilä vanuit het niets - hij speelde nog geen minuut - in de ploeg te droppen. De Fin heeft goeie voetjes, maar komt fysiek veel te kort. Vreemd dat die de voorkeur kreeg op Thomas Buffel. Voorin maakte Chris Bedia dan weer helemaal niks klaar.

Lokeren hoefde niet eens goed te voetballen om toch enkele prima kansen te krijgen. Op het halfuur stapte Heylen verkeerd uit en mocht Miric alleen op Bossut afgaan. De doelman behoedde Zulte Waregem voor meer ellende door met de dij te redden. Uit de corner schoot Deschacht via een verdediger net naast. Poging drie - een kopbal van Filipovic - miste eveneens het kader. In de slotseconden van de eerste helft vergat De Ridder om een veel te korte terugspeelbal van De fauw af te straffen.

Wie op beterschap hoopte na rust was eraan voor de moeite. Meer nog: het niveau zakte zelfs verder de dieperik in. De Ridder claimde tevergeefs een strafschop. En acht minuten voor tijd kreeg Zulte Waregem nog de beste kans. Walsh speelde goed Soisalo vrij, maar die mikte te centraal op De Wolf. Verder kwamen de lotgenoten na 87 minuten niet. Het hart van Francky Dury en Trond Sollied - coaches bekend om hun offensieve voetbal - bloedde. Iederéén telde de minuten af. Tot Nill De Pauw een afvallende bal perfect op de slof nam en Zulte Waregem naar de zevende hemel trapte (1-0). De ellendige prestatie was plots vergeten. In de extra tijd zette diezelfde De Pauw de 2-0-eindstand op het bord. Essevee pakt een gouden driepunter.