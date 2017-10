VIDEO: De eerste babbel van paars-witte Hein in één minuut Mathieu Goedefroy

De meest spraakmakende trainerswissel in jàren is de 'transfer' van Hein Vanhaezebrouck van AA Gent naar Anderlecht. De nieuwe coach van het Astridpark gaf vanmiddag zijn eerste persbabbel. Onze videoman was aanwezig en bundelde de essentie van zijn Heins allereerste paars-witte betoog in één stevige minuut. Enjoy!