VIDEO. Danjuma geeft visitekaartje af: winger van Club jaagt met haast identieke acties het leer twee keer binnen MDB

10 augustus 2018

23u00

Bron: Play Sports 1 Jupiler Pro League Vanop links naar binnen snijden en schieten met rechts. Het lijkt een handelsmerk te zijn van Arnaut Danjuma. De Nederlander scoorde zo op vijf minuten tijd twee keer tegen Kortrijk dat liet betijen.

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Bij Kortrijk was dat vanavond in Jan Breydel wel het geval. In de derde minuut snelde Danjuma een eerste keer voorbij zijn naaste belager om dan het leer piekfijn in het zijnet te plaatsen. Vijf minuten later was het weer van dattum. Opnieuw sneed de 21-jarige flankspeler naar binnen om Kaminski - wiens zicht wel belemmerd werd - nog een keer het bos in te sturen.

"Het is een kwaliteit van mij. Naar binnen komen en de verste hoek opzoeken", vertelde Danjuma na de wedstrijd. "Ik denk dat ik het wel vaker ga doen. Op training oefen ik er vaak op en ik ben blij dat het in de wedstrijd een keer tot uiting komt." Arnaut 'Danjuma' Groeneveld lijkt zich helemaal geen aanpassingsperiode nodig te hebben. "Ik denk dat we een goed trainingskamp achter de rug hebben. Door de staf werd ik ook goed opgevangen. Ik had dan ook weinig tijd nodig om eraan te wennen. Ik ben niet voor niets naar hier gekomen. Ik wil bewijzen wat ik kan en prijzen pakken met de ploeg."