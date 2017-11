VIDEO: Comeback-kid Jankovic terug op Mechelen: "Eén telefoontje, en voila" Mathieu Goedefroy

10u31

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League Alsof er niets gebeurd is. Aleksandar Jankovic is vanmorgen - zowat een jaar na zijn pijnlijk vertrek naar Standard - opnieuw het AFAS Stadion Achter de Kazerne binnengewandeld. "Ik ben blij dat ik terug thuis ben", zei hij voor onze camera. "Er is niet veel onderhandeld. Gewoon wat gepraat. Eén telefoontje en voilà. Als deze club mij belt, kom ik direct."

KV Mechelen kon dit seizoen nog maar één keer winnen en staat na dertien speeldagen op de laatste plaats. Ferrera werd aan de kant geschoven en het bestuur haalde met Jankovic, tussen 2014 en 2016 al bij de Mechelaars aan de slag, een oude bekende binnen. "Het is natuurlijk een speciale situatie dat KV laatste staat, maar ik zie het als een grote uitdaging om rap weer te stijgen in de stand. We moeten niet te veel praten over de situatie, en er alles aan doen om goede resultaten te behalen. Door de rode lantaarn voetballen de spelers zonder al te veel vertrouwen, maar er is voldoende kwaliteit om het tij te doen keren."

De eerste opdracht van Jankovic vormt zaterdag de thuiswedstrijd tegen Kortrijk. Meteen een erg belangrijke partij voor KV Mechelen, want de West-Vlamingen staan amper twee plaatsen hoger in de stand. "We willen dat duel, zoals elke match die we spelen, winnen", aldus de Serviër. "De spelers moeten hun verantwoordelijk nemen en hun energie niet sparen. Het is van belang om de drie punten te pakken. Ik ken nog een groot deel van de spelersgroep en de spelersgroep kent mij, ik voel dus dat het goed komt."

Het is een publiek geheim dat het Malinwa-bestuur de voorbije dagen flirtte met Michel Preud'homme en Marc Brys. Maar Preud'homme legde het voorstel naast zich neer en Brys bleef Beerschot Wilrijk trouw. Voelt Jankovic zich slechts derde keuze? "Helemaal niet. De club heeft mij nodig en ik sta klaar om te helpen. Mijn respect voor KV Mechelen is enorm groot."

"Aleksandar heeft de troeven"

Malinwa-voorzitter Johan Timmermans gelooft in de slaagkansen van zijn nieuwe trainer. "We zijn bij de keuze voor Aleksandar niet over een nacht ijs gegaan", legde Timmermans uit. "Als hekkensluiter bevinden we ons momenteel in een uitzonderlijke situatie, en een uitzonderlijke beslissing drong zich op. We hebben geopteerd voor Aleksandar omdat hij nog een groot deel van de spelersgroep kent en het Belgische voetbal op de voet volgt. Hij is de geknipte persoon om onze club weg te krijgen uit de degradatiezone."

KV Mechelen leek de voorbije dagen in te zetten op Michel Preud'homme of Marc Brys, maar uiteindelijk stelde het Jankovic als nieuwe coach aan. "De eerste gesprekken met Aleksandar dateren van twee dagen geleden en ik voelde meteen dat iedereen snel op dezelfde golflengte zat", aldus Timmermans. "We hebben overlegd met de sportieve staf en in beperkte mate met de spelers, en kwamen tot de conclusie dat hij een enorme meerwaarde kan bieden voor KV. Bovendien hebben we het gevoel dat Aleksandar hier nog iets goed te maken heeft na zijn overhaaste vertrek van vorig jaar naar Standard."

