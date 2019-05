VIDEO. Club-voorzitter Bart Verhaeghe: “Wie volgend jaar kampioen wil worden, zal van ons moeten winnen” Redactie

16 mei 2019

23u40 1 Jupiler Pro League Bart Verhaeghe grijpt met Club Brugge naast een tweede opeenvolgende landstitel. Dat is na vanavond zeker. De ondernemer toonde zich na de 2-0-nederlaag in Luik echter meteen strijdvaardig. “Wie volgend jaar kampioen wil worden, zal van Club Brugge moeten winnen. Dat is zeker”, aldus Verhaeghe.

“Een sportman moet kunnen winnen, maar ook kunnen verliezen”, opende Bart Verhaeghe bij Play Sports. “Eerst en vooral wil ik Racing Genk van harte feliciteren. Genk is de verdiende kampioen en ik hoop dat ze het geweldig gaan doen in de Champions League. Wij hebben ook prima play-offs gespeeld, maar ik denk dat we het verloren hebben in de reguliere competitie. Hoe dat komt? Misschien door de Champions League of door hier en daar minder aandachtig te zijn. Maar dit is zeker: wie volgend jaar kampioen wil spelen, zal van Club Brugge moeten winnen.”

Club speelde vanavond een uur tegen tien Standard-spelers, maar toch kon blauw-zwart niet winnen in de ‘Vurige Stede’. “Hoe dat komt? Ik denk dat we vanavond vooral van onszelf verloren hebben”, aldus Verhaeghe. “Tegen teams die met een mannetje minder spelen is het vaak niet eenvoudig voetballen, maar ik denk dat we vanavond vooral niet slim gespeeld hebben. Het ging allemaal net iets te traag en dat heeft ons parten gespeeld.”

“Echte kampioenen staan er altijd”

Over de play-offs van zijn ploeg is Verhaeghe wél tevreden. “De play-offs waren goed. Volgens mij hebben we het verloren in de reguliere competitie. Misschien hebben we daar soms onnodig punten laten liggen door de Champions League of omdat we hier en daar minder aandachtig waren. Dat is jammer, maar we worden wel weer tweede. Daarmee tonen we toch dat Club Brugge een duurzame topclub is. Echte kampioenen staan er altijd. Volgend seizoen kan je erop rekenen dat Club weer zal meedoen voor de titel. Wie kampioen wil worden, zal van Club moeten winnen.”

Met welke trainer Club volgend seizoen mee zal proberen doen om de prijzen, kon Verhaeghe nog niet zeggen. “Ik heb gezegd dat ik daar na het seizoen over zou spreken en aan die belofte zal ik me ook houden. Er wacht ons eerst nog een belangrijke match tegen Antwerp, die ik wil willen. Ook voor onze fans. Volgende week zullen we dan samenzitten om de rest te bespreken.”