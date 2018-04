VIDEO: Club evenaart grootste play-off 1-zege, ook Wesley pakt record Redactie

19 april 2018

23u09 0

Zo, dat kon tellen. Liefst zes keer liet Club Brugge de netten trillen, Charleroi kwam er niet aan te pas. Met die 6-0 evenaren de Bruggelingen de grootste overwinning in de geschiedenis van play-off 1. Op 28 maart 2010 won Anderlecht met exact dezelfde cijfers tegen Zulte Waregem. De openingstreffer van Wesley na 41 seconden was bovendien de snelste treffer in de geschiedenis van PO1. Blauw-zwart swingt weer, de titel is alweer een stapje dichterbij.