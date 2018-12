VIDEO. Club Brugge laat ex-coach Preud’homme en Standard vooral voor rust alle kleuren van regenboog zien: 3-0! Yari Pinnewaert & Tomas Taecke

02 december 2018

23u00 26 Club Brugge CLU CLU 3 einde 0 STA STA Standard Jupiler Pro League Club Brugge is terug. Na het goeie resultaat in Dortmund won het eindelijk ook in de competitie nog eens overtuigend. Kind van de rekening was Standard, dat voor de rust alle kleuren van de regenboog zag.

“Op Sclessin zijn we dom geweest”, gaf Ivan Leko toe in de aanloop van de wedstrijd. De Kroaat koos dan ook opnieuw voor het systeem met vier verdedigers en dezelfde elf namen van in Dortmund. Aan de overzijde was Djenepo de valse nummer 9. Emond, Sa, Oulare: de drie diepe spitsen bleven allen op de bank. Geen goed plan, werd al in het openingskwartier snel duidelijk. Club nam een vliegende start. De vroege, maar slecht gemikte kopbal van Lestienne zou de enige dreiging zijn van de Rouches in de ganse eerste speelhelft. Blauw-zwart speelde de Luikenaars helemaal zoek. Met veel kansen en drie goals. De eerste daarvan al na 7 minuten: Luyindama gaf domweg een corner weg, Vanaken vond aan de tweede paal de vrijstaande Denswil. Standard raakte geen leer, Club walste vrolijk verder. Tien minuten later vond Vanaken de doorgebroken Dennis, die de bal netjes rond Ochoa in de verste benedenhoek deponeerde. Enige minpunt in een sterke eerste helft van Club: het uitvallen van Dennis meteen na zijn doelpunt. De jonge Cyril Ngonge mocht debuteren. Tien minuten voor de pauze was de match helemaal gespeeld. Amrabat nam de afvallende bal vanop de grote rechthoek op de slof, Ochoa had geen verhaal. Standard meteen met beide voeten op de grond na de goeie match tegen Sevilla, Club Brugge zichtbaar herboren na de goeie prestatie in Dortmund.

Na de pauze geen Mata meer bij Club - de rechtsachter bleef binnen met liespijn. Decarli was zijn vervanger, terwijl Preud’homme met Sa een spits in de plaats van Lestienne bracht. De tweede helft begon evenwichtiger: Luyindama zag zijn goeie kopbal net naast gaan, terwijl ook de vrijschop van Denswil langs de verkeerde kant van de paal over de achterlijn rolde. Het was de jonge Ngonge die Jan Breydel in de 65ste minuut uit zijn dutje haalde. De vleugelspits draaide zich netjes vrij in de zestien meter, maar zag hoe Ochoa zijn goed schot uit de benedenhoek haalde. Vanaken was na twee assists dicht bij zijn doelpunt, maar de spelmaker trapte op aangeven van Wesley knullig naast.

Van de slotfase onthouden we een goeie actie van Amrabat, die Ochoa tot een knappe redding dwong. Emond was nog eens dicht bij de eerredder, maar rateerde zijn poging. Ook ex-Bruggeling Oulare mikte onbegrijpelijk over. Een gefrustreerde Djenepo werd nog uitgesloten wegens protest. Club kan opnieuw winnen in competitieverband en leunt straks ontspannen achterover wanneer Anderlecht en Racing Genk met elkaar in de clinch gaan. Standard moet bezinnen na de slappe vertoning.

Meer over Club

sport

sportdiscipline

voetbal

Ochoa

Standard

Dortmund

Vanaken