VIDEO. Club Brugge dolt met mak Zulte Waregem in doelpuntenkermis, Rezaei scoort zijn eerste voor blauw-zwart Stijn Joris en Manu Henry

31 augustus 2018

22u20 30 Zulte Waregem ZWA ZWA 2 einde 5 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Een concentratiedipje van een tiental minuten, maar voorts erg volwassen en keizerlijk dominant. Club Brugge heerste aan de Gaverbeek zoals het dat nog niet vaak klaarspeelde. Blauw-zwart staat al na zes speeldagen als een huis.

Franck Dury had zijn plannetje amper ontvouwen of het mocht al door de papierversnipperaar. Het leek wel of Ivan Leko de onuitgegeven tactiek van Zulte Waregem op zijn duimpje kende. Of was het gewoon zijn team dat er los doorheen keek? Dury pakte uit met een aanvallend trio dat even complementair bleek als kreeft, zuurkool en kauwgum. Op het middenveld kreeg FCB een vrijgeleide. Vanaken en Vormer gingen wat breder staan en rukten zo Tardieu en Faik poepsimpel uit mekaar waardoor er een zee van ruimte ontstond. Vormer kreeg alle tijd in de zestien en Tardieu gleed zijn voorzet dan ook nog eens in eigen doel. Bedia gaf een strafschop weg na een trekfout op Mitrovic. Rezaei joeg zijn eerste voor Club tegen de netten. Dennis mocht van De fauw - net als een week eerder tegen Anderlecht - op hoekschop van Vanaken binnen knikken. Daarmee was de kous al snel af. 0-3 bij de rust zonder dat er een spatje zweet een Brugs shirt had geraakt.

De tweede helft was amper op gang getrapt of Danjuma zette het orgelpunt op de avond. Heerlijk afstandsschot van de Nederlander. Vanaken zag de vijfde Brugse goal twee keer van de lijn gekeerd worden en een keer op de lat uit mekaar spatten. "Nu kunnen we pas echt de puzzel beginnen leggen", zei Ivan Leko niet eens een week geleden. Die lijkt er snel te liggen. Alleen kan zelfs een wondertrainer dit niet op vier trainingen voor mekaar krijgen. De puzzelstukjes schuiven haast vanzelf in mekaar. Deze spelersgroep is zo vakkundig samengesteld dat Leko's job een stuk makkelijker is. Het zijn haast autodidacten. Je hoeft ze geen uitgebreide tactische briefings meer te geven. De mayonaise pakt al langer, maar het recept blijven de spelers alsmaar verfijnen. Daar kwam dus ook de hand van Vincent Mannaert aan te pas. Hij stelde deze groep mee samen.

Club heeft het traditiegetrouw lastig aan de Gaverbeek. Van de laatste 20 duels in Waregem, won blauw-zwart er maar zes. Buffel tekende dan nog wel voor een eerredder. Die andere invaller Bongonda maakte de aansluitingstreffer, maar Rits dikte even makkelijk weer aan met de vijfde van de avond voor Club. Dat evenaarde zijn ruimste zege tot dusver in het Regenboogstadion. Pas voor de vierde keer in 53 duels won het met een marge van drie goals verschil aan de Gaverbeek. Dat gebeurde voor het laatst in 1996. Toen werd het ook 2-5. Het is maar één wedstrijd natuurlijk, maar de volwassen en energiezuinige manier waarop Club gisteren die zware cijfers op het scorebord zette, was veelzeggend. Je kan er haast gif op innemen dat ze straks tot diep in die play-offs mee gaan doen voor die titel. En het geloof dat er ook straks in de Champions League meer dan een figurantenrol in zit, groeit ook met de week. Al gaan Simeone, Favre en Jardim de tactiek van Dury niet als inspiratie gebruiken.