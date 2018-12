VIDEO. Club baalt in Kortrijk: blauw-zwart kan opnieuw niet winnen in CL-week, goal van Dennis werd na rust afgekeurd na tussenkomst van de VAR Tomas Taecke en Thomas Lissens

15 december 2018

23u00 10 KV Kortrijk KVK KVK 0 einde 0 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Bar slecht weer, geen goed voetbal en geen goals. KV Kortrijk - Club Brugge (0-0) was er eentje om snel te vergeten. Blauw-zwart kijkt aan tegen een 10 op 30 - allesbehalve cijfers voor een topclub.

Met Mata en Dennis zag Club Brugge twee flankspelers terugkeren. Achterin werd Mitrovic na wekenlang bankzitten in ere hersteld door het ontbreken van Poulain. En ook Rits mocht nog eens starten bij de Bruggelingen, die flink nood hadden aan een competitiezege. Het parcours in de Champions League was één groot succes, binnen de landsgrenzen was Club op de ruime thuiszege tegen Standard na toch al een tijdje op de sukkel. Bij Kortrijk was men blij dat Avenatti fit was geraakt. Achterin verving Hines-Ike de geblesseerde Kumordzi. De wind stond strak in een ijskoud Guldensporenstadion, daar waar Club meteen zoals voorzien de bovenhand nam.

Kaminski voorkomt 0-1

Blauw-zwart domineerde de ganse eerste helft, maar Yves Vanderhaeghe had zijn Kerels netjes opgesteld. De aanvalsgolven van Club waren te slap om gevaarlijk te zijn, Kortrijk gaf nauwelijks iets weg achterin. In het openingshalfuur was de enige vorm van dreiging een matig schot van Avenatti, terwijl Kaminski aan de overzijde een plaatsbal van Rits makkelijk kon pakken. Diezelfde Rits kreeg kort voor de pauze de enige échte kans in de eerste helft. De Mechelaar zag hoe Kaminski zijn poging in extremis via de paal onschadelijk maken, waardoor we na een slappe eerste helft met 0-0 gingen rusten.

“We zullen het vanop afstand moeten proberen”, merkte Rudy Cossey aan de rust op. “Want veel momenten zullen we niet meer krijgen”. Club startte inderdaad even slap aan het tweede bedrijf, waarin Kortrijk aanvankelijk iets meer offensieve intenties toonde. Ook mét echte vleugelspelers konden de Bruggelingen de match niet naar hun hand zetten. Op de tribune schudde Vincent Mannaert het hoofd, tien meter lager fronste Leko de wenkbrauwen. Na een uur was er geen beterschap bij de bezoekers, terwijl ook Kortrijk geen enkele kans bijeen voetbalde. Flauwe schotjes van Avenatti en Chevalier, verder kwamen de Kerels niet.

Leko gooide Openda in de strijd en dat leverde meteen op. De snelle spits maakte zich aan de rand van de zestien meter los van zijn tegenstander en trapte via de bovenkant van de lat over doel. Club kreeg wel een hoekschop. De bal belandde bij Dennis, die het leer in de verste benedenhoek kopte. Eindelijk, dacht Club, maar Lambrechts verbrodde het feestje. Na tussenkomst van de VAR zag hij een duwfout van Denswil op Rolland en dus keurde hij de goal af.

Vanderhaeghe wisselde Avenatti voor Mboyo, maar het was Club dat in het slotkwartier het meest nadrukkelijk op zoek ging naar de winning goal. Mede doordat de ene na de andere bal verloren ging, bleven de kansen ook nu uit. KVK pakte nog uit met een soort slotoffensief, maar een thuisdoelpunt ging ook allesbehalve verdiend zijn geweest. Club was niet goed genoeg om Kortrijk opzij te zetten, terwijl de thuisploeg alleen maar aan verdedigen dacht. Een troosteloze 0-0 was dan ook het resultaat van een hele flauwe wedstrijd. Club kijkt aan tegen een 10 op 30 en kan Genk morgen tot zeven punten zien uitlopen. Bovendien mist het volgende week tegen Antwerp zowel Vormer als Denswil wegens schorsing. KVK toonde dan wel weinig of niets, wél is het onder Vanderhaeghe na vijf matchen nog steeds ongeslagen.

Meer over Club

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Kortrijk

Avenatti