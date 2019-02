VIDEO. Charleroi genekt in Mazzu-time: Tomasevic bezorgt Oostende in toegevoegde tijd puntje tegen Carolo’s Alain Ronsse

09 februari 2019

23u00 0 Charleroi CHA CHA 1 einde 1 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Dankzij een doelpunt van Tomasevic in de toegevoegde tijd, heeft KVO op Charleroi verworven waar het voor gekomen was: een punt. Daarmee ging voor de Carolo’s de zege verloren waarop ze uitzicht hadden na een doelpunt op strafschop van de ingevallen Perbet. Voor Mazzu en co. is POI weer een stuk verder weg. Te ver? Allicht wel.

Bij Charleroi debuteerden Busi en Delfi. Busi is al sinds het begin van het seizoen de mogelijke stand-in voor Marinos, die tot zijn gele schorsing voor deze match nog geen minuut miste. Delfi is een 18-jarige Iraniër die in januari werd aangeworven. Ze vormden samen de rechterflank.

Bij KVO ontbraken Nastic en Nkaka. Nastic meldde zich ziek en wat Nkaka betreft, waren er twijfels over het aantal gele kaarten. Vier of vijf? De club nam contact op met de bondsinstanties, maar besliste uiteindelijk geen risico te nemen. Tomasevic was er voor het eerst opnieuw bij sinds de winterstop.

Vorig week, na het lamlendig vertoon op Moeskroen, werd Mazzu een té voorzichtige aanpak verweten. “Mijn tactiek klopte niet”, nam de coach de schuld voor de 3-0 nederlaag gedeeltelijk op zich. Tegen KVO gooide hij het over een andere boeg. Vier verdedigers in plaats van vijf met linksback Nurio zeer offensief, en het beweeglijke trio Delfi - Morioka - Bruno in de rug van spits Osimhen. Vooral debutant Delfi speelde zich in de kijker. Snel, balvaardig en niet bang om zijn kans te gaan. De jonge Iraniër werd bovendien niet gespaard door de tegenstanders. Allicht moegestreden werd Delfi in de 63ste minuut vervangen.

De Carolo’s dwongen van bij de aftrap nadrukkelijk veldoverwicht af. Moeilijk was dat niet, want KVO dacht in de eerste plaats aan verdedigen. Van de tien veldspelers waren enkel De Sutter en Canesin aanvallend gericht. De rest achter de bal om de aanvallen van de thuisploeg op te vangen. Die dubbele muur weerhield er de Carolo’s niet van geregeld in de rechthoek van Dutoit op de duiken, corners en kansen af te dwingen. De meest pogingen zoefden over of naast. In zoverre dat dé interventie van de eerste helft Penneteau toekwam. Laag uitvallend midden een bos van spelers bokste hij een vrije trap van De Bock uit zijn doelvlak. 0-0 aan de rust: KVO kwam goed weg.

Tot voor enkele weken volstond in dergelijke gevallen een geniale flits van Benavente om de situatie te ontgrendelen. Morioka is echter Benavente niet. Goeie voetballer, daar niet van, maar minder bekwaam dan de Peruaan om in zijn eentje het verschil te maken. En dus bleef het voor de Carolo’s collectief zoeken naar de opening.

Na een uur werd De Sutter vervangen door Sakala. Tom begon goed bij KVO, maar was in het Stade du Pays de Charleroi onzichtbaar.

Opschudding in de 64ste minuut toen er, bij de tiende hoekschop voor de Carolo’s, Dessoleil een flinke por kreeg. Staf, spelers en publiek claimden een strafschop. Ref Van Driessche consulteerde de VAR en liet doorspelen.

KVO geraakte slechts sporadisch in de buurt van Penneteau. Bij één van die schaarse momenten was er een fameuze reflex van de doelman nodig om een dichte knal van Vandendriessche.

Ondertussen was Perbet naast Osimhen in de spits komen postvatten. ‘Perbut’ als redder? Ja, want de Fransman scoorde op strafschop na een overtreding van Vanlerberghe op Morioka.

Klus geklaard? Warempel niet! In de toegevoegde tijd lieten de Carolo’s zich twee punten afhandig maken door Tomasevic. Voor KVO meteen het eerste punt sinds de winterstop.

Meer over KVO

sportdiscipline

sport

voetbal

Delfi