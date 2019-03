VIDEO. Charleroi en Racing Genk verdelen de buit op Mambourg: play-off 1 ver weg voor Carolo’s KDZ/XC

02 maart 2019

19u51 8 Charleroi CHA CHA 1 einde 1 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Racing Genk had tegen Charleroi zegezeker kunnen zijn na een uitstekende eerste helft, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met één punt: 1-1. Morioka en Ito misten voor beide ploegen de kans op de winning goal.

Pre-assists halen doorgaans het wedstrijdverslag niet. We willen een uitzondering maken. Die van Alejandro Pozuelo op Bryan Heynen was zó mooi. Iedereen verwachtte een diepe cross op Gano, Pozuelo ging voor de weg binnendoor op Heynen. De bal belandde in de voeten van Trossard, Martos blokte zijn knal nog af maar in de rebound trapte Heynen de 0-1 wel binnen. Het was net voorbij halfweg de eerste helft. Racing Genk zou die voorsprong vasthouden tot de rust en daar was niets op aan te merken.

De competitieleider domineerde en speelde zijn beste vijfenveertig minuten in meer dan een maand. Hangt het samen met de duidelijkheid rond Pozuelo? Zeker weet je dat natuurlijk nooit, maar de Spanjaard voetbalde in elk geval bevrijd. Hij bracht rust waar nodig - hij verloor niet één bal - en versnelde het spel op de juiste momenten, zoals enkel hij dat kan. De partij had bij de rust gespeeld kunnen zijn. Jammer voor Genk dat Zinho Gano op de cruciale momenten het vernuft miste om de score hoger te doen oplopen. De vervanger van Ally Samatta liet zich vlot in het spel betrekken, was veel in beweging en hield de bal goed bij. Enkel het doelpuntje ontbrak. Gouden Stier Samatta presenteerde zich vanochtend nog op de club, maar werd met griep terug naar huis gestuurd.

Charleroi lag onder tegen de Limburgers, maar kreeg wel enkel kansen. Henen kon kort voor de rust op wandel in de Genkse zestien. Dewaest verdedigde prima op Osimhen en blokte het schot van de Nigeriaan. Dewaest - voortdurend op de korrel genomen door de aanhang van zijn ex-ploeg - vierde alsof hij net de winning goal had gescoord. Een minuut voor rust was Osimhen Dewaest wel te slim af, maar hield Vukovic met een handreflex de Genkse voorsprong op het bord.

Tien minuten na rust was al het goede van voor de pauze teniet gedaan. Een heerlijk banaanschot van David Henen. Met rechts, net buiten het halve maandje plofte zijn knal in de verste bovenhoek. Plots was de wedstrijd veel meer in balans en helde die zelfs lichtjes over naar de kant van de Carolo’s. Plots was het knokken voor Genk op Mambourg. In een spannende slotfase kregen de twee Japanners op het veld nog twee uitstekende scoringsmogelijkheden. Morioka knalde over de kooi van Vukovic en aan de overkant miste de ingevallen Ito het overzicht en knalde hij recht op Penneteau. Racing Genk kon zo voor de vijfde wedstrijd op rij niet winnen, maar zal gezien de omstandigheden zeker niet ontevreden zijn met dit punt. Charleroi moet stilaan hopen op een mirakel om nog in play-off 1 te geraken.