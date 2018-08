VIDEO. Cercle Brugge legt Zulte Waregem over de knie en blijft ongeslagen bij terugkeer in Jupiler Pro League VDVJ

18 augustus 2018

21u49 7 Cercle Brugge CER CER 3 einde 1 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Zulte Waregem blijft met punten gooien. Na het late puntenverlies op de eerste twee speeldagen vergat het nu hun dominantie tegen Cercle Brugge te verzilveren. De Vereniging sloeg drie keer genadeloos toe en blijft zo ongeslagen. Cercle pakt 8 op 12.

Het contrast kon moeilijk groter zijn. Op de televisie in de perszaal van Jan Breydel zat iedereen op het puntje van de stoel naar de spectaculaire Londense derby tussen Chelsea en Arsenal te kijken. Vol kansen, knappe goals en snedige acties. Eenmaal in de tribunes veel minder spektakel te beleven. In het eerste halfuur zorgde enkel Harbaoui voor wat gevaar, door vanuit de draai op doel te besluiten. Nardi redde goed.

Het goede combinatievoetbal van de eerste drie speeldagen kon Zulte Waregem, zonder de zieke Baudry, niet op de mat leggen. Mede de verdienste van Cercle Brugge. Je tegenstander slecht laten spelen is óók een kwaliteit - weinig ploegen gaan vlot winnen van Cercle. Dankzij een stevige organisatie kwam de Vereniging zelden in de problemen. Uit het niks kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong. Geholpen door Sammy Bossut. De doelman liet een kopbal van Bruno onbegrijpelijk uit de handen glippen. Omolo strafte de blunder genadeloos af (1-0).

Francky Dury greep tijdens de rust meteen naar één van zijn nieuwe spitsen in steun van Harbaoui: Mamadou Sylla. Het loonde al bijna na amper twintig seconde. De Senegalese spits pakte uit met een knappe actie en besloot op de vuisten van Nardi. Het startschot van een aangenamere tweede helft. Tien minuten ver kreeg Zulte Waregem ook wat het verdiende. Harbaoui kopte de gelijkmaker na een perfecte voorzet van Demir voorbij Nardi. De Franse doelman moest voorkwam vervolgens met een reflex dat Essevee op 1-2 kwam. Ook Bongonda kon net niet genoeg bij een voorzet van Sylla om de fusieclub op voorsprong te brengen. Ondertussen was het pompen of verzuipen voor Cercle.

En toch was het groen-zwart dat opnieuw toesloeg. Wéér dankzij een cadeau van Zulte Waregem. Demir tikte De Belder, die wel gretig ging liggen, onderuit in de zestien: strafschop. Bruno toonde geen medelijden en schoof perfect in de linkerhoek (2-1). Van de tweede klap zou de ploeg van Dury niet meer bekomen. De ingevallen Bedia trapte de beste mogelijkheid op de gelijkmaker van dichtbij over. Aan de overkant vergat Mercier op de counter nog een derde te maken. Bruno deed in blessuretijd wél. Voor de derde keer in vier speeldagen bleef Essevee met een desillusie achter. Bij Cercle, dat met 8 op 12 knap mee bovenin staat, maalden ze er niet om.